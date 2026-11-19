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In una seduta infuocata, nella giornata di ieri la Camera dei Deputati ha approvato in via definitiva il Ddl Antisemitismo che lo scorso 4 marzo aveva già incassato il via libera del Senato. 147 i voti favorevoli, tra cui quelli di Italia Viva e di Azione che votano insieme alla maggioranza, 93 contrari (5stelle, Avs, la maggioranza del Pd e i Vannacciani), 5 astenuti (dall’area più riformista dei dem: Guerini, Fassino, Quartapelle, Merola e Carè, in aperto contrasto rispetto alla linea Schlein a Montecitorio e vicinissimi a quella dei colleghi di Palazzo Madama, tra i quali si distinsero i voti favorevoli di Delrio, Casini, Sensi, Bazoli Verini e Zampa).

Feroci le prese di posizioni della sinistra sconfitta: nell’indignazione generale per l’approvazione di un quadro normativo di prevenzione e sensibilizzazione che non introduce alcuna censura sulle opinioni politiche, né punisce la critica a Israele – valli a capire a questi – tra gli animi più caldi da segnalare in Aula ci sono sicuramente Cuperlo, che urla ai “fascisti” di tacere, Fratoianni che immagina braccia tese, Boldrini che parla di legge bavaglio; Dario Carotenuto, flottigliante in forza parlamentare al Movimento 5 Stelle che twitta un estratto del suo intervento in Aula, forse la peggior aberrazione della serata: un paragone tra l’approvazione del Ddl Antisemitismo e un ipotetico Parlamento che nel 1944 avesse votato, durante lo sterminio nei campi di concentramento, una misura per colpire le critiche contro la Germania carnefice. E’ sembrato tanto un “Israele si è fatto le ossa e stavolta il genocidio lo sta compiendo”. Brividi.

Fuori, invece, Amnesty International definisce il momento come una giornata buia per la libertà (alla faccia!); insorge addirittura l’Anpi: se lo ricordano cosa facevano agli ebrei quelli dai quali, sotto il cappello degli Alleati, i partigiani di cui si dicono eredi hanno contribuito a liberare l’Italia e mezza Europa?

La chicca, però, arriva da Bruxelles: due ore prima di farsi immortalare a bordo campo, in uno stadio di Dublino, con una sciarpa inneggiante al boicottaggio di Israele, Ilaria Salis si mostra fin da subito indignata per l’esito del voto (scontato, a dire il vero), palesa il suo essere inferocita e affida la reazione a caldo ad una storia su Instagram: “Criticare Israele non è soltanto un diritto, ma un dovere morale e politico. Il DDL antisemitismo è una vergogna assoluta: con il pretesto di contrastare l’antisemitismo (ma quando mai la destra italiana si è interessa di antirazzismo?), si vuole criminalizzare la lotta di liberazione anticoloniale del popolo palestinese. Se passerà, sarà l’ennesima norma che andrà cancellata quando li avremo mandati a casa”. Roba da non credere.

Innanzitutto, sul contenuto della misura: si poteva prima e si potrà ovviamente anche con l’approvazione del Ddl, continuare ad esprimere le critiche più dure nei confronti dello Stato di Israele; ciò che proprio non si può fare, invece, è incitare allo sterminio di un popolo. Gridando “Palestina libera dal fiume al mare”, per esempio, che la maggior parte dei partecipanti ai cortei non sa neanche quali siano e che in realtà significa la cancellazione dello Stato ebraico. La critica è una cosa, l’odio un’altra, forse l’unica che tanti improvvisati militanti conoscono: sarà mica che chi teme il Ddl antisemitismo lo fa perché sa di essere un antisemita?

Poi, l’inciso sull’antirazzismo. Cosa si dovrebbe rispondere ad accuse così scriteriate? Per caso lo sa, la Salis, che è stato il centrodestra ad eleggere nel 2018 il primo Parlamentare nero nella storia della Repubblica? Ancora, proseguendo nell’esilarante messaggio, “la lotta di liberazione anticoloniale del popolo palestinese”.

Che roba è? La trama di Avatar? O la nuova definizione di “terrorismo” sulla Treccani? Cosa intende? Cioè, quali particolari attività dovrebbero essere ricomprese sotto questa espressione? Forse quelle svolte dalla nobile associazione territoriale benefica e caritatevole denominata Hamas? I tagliagola che la popolazione Palestinese la ammazzano tanto con i mitra, quanto con gli effetti della jhiad contro l’infedele “invasore” ebreo, costringendola alla guerra, alla miseria e sequestrando le tonnellate di aiuti umanitari provenienti d Israele e dal resto della comunità internazionale? La prof sarà confusa, o magari sarà soltanto incorsa in un accostamento analogico improprio scambiando per “colonialismo” anche quel passatempo di gioventù che lei ha derubricato a “militanza di lotta per il diritto alla casa” ma che gli uffici di Aler Milano ritengono essere ingressi abusivi; quel che è certo è che l’unico intento coloniale, in Palestina, è portato avanti da quanti – dal giorno zero – vogliono cancellare Israele dalla faccia della terra.

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Ma la perla sta lì, all’inizio: il dovere morale e politico di criticare Israele. Ah, quindi siamo obbligati? E questa sarebbe una rappresentante della democratica sinistra italiana? Come hanno fatto a ridursi così?

Io invece credo che il dovere morale e politico per un Parlamentare europeo – da innocente fino a prova contraria – sia quello di affrontare il processo nel quale si è imputati per associazione a delinquere e lesioni potenzialmente letali e farsi giudicare da un tribunale, invece di stare a scaldare una poltrona comoda e salvifica dalla quale pontificare su tutto – e senza azzeccarne mai neanche mezza.

Francesco Catera, 19 novembre 2026

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