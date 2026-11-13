L’ONU premia il regime iraniano

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Ieri l’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha confermato la Repubblica islamica dell’Iran nel Comitato per il programma e il coordinamento. È l’organo che esamina i programmi dell’Onu e ne raccomanda le priorità: diritti umani, diritti delle donne, disarmo, antiterrorismo. Mandato fino al 2029. Lo stesso regime che a gennaio ha massacrato migliaia di manifestanti, decine di migliaia secondo alcune stime, quasi tutti in due notti. Lo stesso che arresta le donne perché non portano il velo. Lo stesso che condanna a morte chi è sceso in piazza.

Il dettaglio più istruttivo, però, non riguarda New York. Risale ad aprile, quando il Consiglio economico e sociale ha candidato l’Iran per consenso. Nessun voto, nessuna obiezione, a parte quella degli Stati Uniti. Gli altri hanno taciuto, Regno Unito e Canada compresi. Il Canada ha votato contro solo ieri, a giochi fatti. Il diritto internazionale non perde credibilità da solo. La perde quando chi dice di difenderlo si gira dall’altra parte per non disturbare.

Marco Taradash, 13 novembre 2026

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