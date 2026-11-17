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Visitare il sito di un grande giornale, collegarsi a una piattaforma per le videoconferenze o navigare sul portale di un’azienda conosciuta potrebbe non essere sempre sicuro come si immagina. A dimostrarlo sarebbe un attacco informatico che avrebbe coinvolto i siti web di 178 organizzazioni in tutto il mondo, tra cui alcuni dei nomi più importanti dell’informazione e della tecnologia. Nell’elenco figurano Cnn, Bbc, Fox News, Zoom, Salesforce, HSBC e Ikea. A riportare la notizia è il Daily Mail, mentre le analisi degli esperti di sicurezza informatica hanno permesso di ricostruire il funzionamento dell’operazione. L’obiettivo degli hacker era introdurre codice dannoso nei siti frequentati quotidianamente da milioni di persone, con la possibilità di sottrarre informazioni personali e finanziarie.

L’attacco è stato individuato il 16 novembre dal ricercatore Scott Helme e dal suo gruppo di Report URI, specializzato nella sicurezza dei siti internet. Gli esperti hanno identificato 188 file JavaScript compromessi, riconducibili a 178 organizzazioni. La particolarità è che i criminali informatici non avrebbero avuto bisogno di violare singolarmente i sistemi di ciascuna azienda. Hanno invece sfruttato una vulnerabilità di Optimizely, una piattaforma utilizzata da numerosi siti per personalizzare le pagine e sperimentare nuove funzionalità. Attraverso questo servizio, gli aggressori sarebbero riusciti a inserire istruzioni malevole che potevano essere caricate automaticamente dai browser dei visitatori.

Le conseguenze potenziali erano diverse. Il codice individuato dai ricercatori era progettato per intercettare dati delle carte di pagamento, raccogliere cookie e informazioni di navigazione, acquisire schermate e manipolare transazioni in criptovalute. In quest’ultimo caso, il programma poteva sostituire l’indirizzo del destinatario di un pagamento con quello controllato dagli hacker, facendo così arrivare il denaro nelle loro disponibilità. Una parte dell’attacco prendeva di mira anche i dispositivi Apple, attraverso strumenti capaci di tentare lo sfruttamento di vulnerabilità presenti in alcune versioni di iOS. Non significa, tuttavia, che tutti gli utenti che hanno visitato quei siti siano stati infettati o abbiano subito un furto di dati.

Il problema riguarda soprattutto il funzionamento dei moderni siti internet. Anche le piattaforme più conosciute utilizzano servizi esterni per gestire statistiche, pubblicità, personalizzazione e altre funzioni. Se uno di questi fornitori viene compromesso, il codice dannoso può raggiungere contemporaneamente numerosi siti che si affidano alla stessa tecnologia. È quello che gli esperti definiscono attacco alla catena di fornitura digitale, o supply chain attack. In questo caso, la presenza di codice malevolo su una pagina non dimostra necessariamente che i server dell’azienda proprietaria del sito siano stati violati.

Optimizely ha confermato l’incidente, spiegando che un soggetto non autorizzato ha sfruttato una vulnerabilità nel processo di registrazione della propria piattaforma Experimentation. La società ha dichiarato di aver corretto il problema, rimosso il codice dannoso dai progetti coinvolti e rafforzato le misure di sicurezza. Anche alcune aziende interessate hanno avviato verifiche interne. Salesforce, per esempio, ha disabilitato precauzionalmente gli script del servizio, mentre Equifax ha comunicato di non aver trovato prove di una compromissione dei propri sistemi. Resta ancora da stabilire quante persone siano state effettivamente danneggiate e quale sia stata l’entità complessiva delle eventuali sottrazioni di denaro.

Per gli utenti, la vicenda rappresenta soprattutto un invito alla prudenza. Gli esperti consigliano di mantenere aggiornati smartphone, tablet e computer, controllare eventuali movimenti anomali sui conti e sulle carte utilizzate online e verificare con attenzione gli indirizzi dei destinatari quando si effettuano pagamenti in criptovalute. Non è necessario concludere che ogni visita a uno dei siti coinvolti abbia comportato un’infezione: al momento non esistono elementi per sostenerlo. Il caso dimostra però quanto la sicurezza informatica dipenda anche da servizi esterni che gli utenti normalmente non vedono. E come una singola vulnerabilità possa coinvolgere, nel giro di poche ore, alcune delle piattaforme più frequentate al mondo.

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