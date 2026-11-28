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«Sono esasperata». E ancora: «Mi sono davvero stufata». Non deve essere stata una telefonata particolarmente piacevole quella tra Giorgia Meloni e Volodymyr Zelensky. A raccontare il dietro le quinte dello scontro diplomatico tra Roma e Kiev è Francesco Verderami sul Corriere della Sera. Prima di parlare con il presidente ucraino, la premier era stata informata delle verifiche effettuate dal ministro della Difesa Guido Crosetto: «Ha sentito i francesi, i tedeschi, la Nato, l’Unione europea e nessuno sapeva un c…». Altro che alleati informati preventivamente, come aveva sostenuto Zelensky nell’intervista alla Bbc. Una versione che non solo Meloni considera falsa, ma anche offensiva nei confronti di un Paese alleato di Kiev.

Il problema non è soltanto diplomatico. L’operazione ucraina contro le imbarcazioni russe nel porto di Bengasi rischia, secondo Palazzo Chigi, di «colpire anche l’Italia». E per almeno due ragioni: il pericolo di «attacchi migratori» e quello di «ritorsioni» contro le aziende italiane che operano nell’area, Eni in primis. Non è un mistero, peraltro, che Kiev abbia esteso da tempo le proprie operazioni al Mediterraneo: già nel dicembre del 2025 gli ucraini avevano rivendicato un attacco contro una petroliera russa. Un’altra nave della flotta ombra di Mosca era stata colpita a marzo.

La vicenda ha anche delle ricadute politiche. Secondo quanto riferisce Verderami, a preoccupare Meloni sono le «ingerenze politiche di Mosca», che «cerca di influenzare le prossime elezioni». Non a caso l’ambasciatore russo in Italia è intervenuto nella polemica: «Condividiamo pienamente la preoccupazione espressa negli ambienti governativi e parlamentari e più in generale nella società italiana per l’ulteriore passo pericoloso compiuto da Kiev». Nel frattempo Matteo Salvini ha annunciato una riunione urgente del Comitato interministeriale per la sicurezza marittima e Giuseppe Conte è tornato ad attaccare il governo sull’invio di armi all’Ucraina.

Le scuse di Zelensky hanno consentito di chiudere l’incidente diplomatico, ma non hanno risolto il problema di fondo. Il presidente ucraino intende continuare a combattere «in quelle zone dove si fondano gli interessi russi», che servono a Putin per «alimentare la guerra contro di noi». Roma, invece, vuole evitare che il Mediterraneo diventi un nuovo fronte del conflitto. Da qui l’ipotesi di un coordinamento tra le intelligence dei due Paesi.

Lunedì Meloni salirà al Quirinale per il Consiglio supremo di Difesa presieduto da Sergio Mattarella. La scorsa settimana alcuni droni non autorizzati hanno sorvolato la base di Sigonella. Il timore è che si tratti di un’operazione russa. La richiesta italiana all’Europa e alla Nato è di rafforzare la difesa del fianco meridionale dell’Alleanza. Perché il sostegno a Kiev, come ha chiarito pubblicamente la premier, non può venire prima della tutela degli interessi nazionali italiani.

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