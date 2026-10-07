Gli scazzi sulla Palestina tra Paolo Romano, Daniele Nahum e Pablo Trincia

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E’ uscita la nuova puntata di “Frontale”, newsletter di Fabio Massa con riflessioni (su Milano e non solo), inside e racconti di quello che accade in città. Ci si può iscrivere qui: https://frontale.substack.com



Accade che Paolo Romano, uno dei flotilleros, consigliere regionale del Pd, gran capo dei Giovani Democratici, organizzi due giorni di manifestazione sulla Palestina (titolo: “Italia chiama Palestina”). E fin qui, niente di male: che cosa pensi Romano è noto all’orbe terraqueo. Sul palco ci vanno diverse persone e gli organizzatori hanno reso noto che nella due giorni ci sono state circa 800 presenze. Insomma, un bel parterre e un bel pubblico. Salvo che Daniele Nahum, che è consigliere comunale della maggioranza, è ebreo, è di Azione fa notare che Pablo Trincia – il re dei podcaster – sotto un suo post commenta: “Ovviamente zero empatia di Nahum per i palestinesi, che nel frattempo vengono massacrati dai macellai dello Stato Ebraico nazista e dai suoi ladruncoli di case e terre”. Commenta Nahum: “Il punto politico è gravissimo: un Consigliere Regionale del Partito Democratico offre un palco a chi diffonde questi concetti e accosta Israele al Terzo Reich, mentre Elly Schlein, candidata Premier in pectore, tace”.

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