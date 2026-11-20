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Aveva scoperto che la moglie intratteneva da tempo una relazione con un caro amico di famiglia e, dopo aver ottenuto la separazione con addebito per infedeltà, aveva deciso di rivolgersi nuovamente alla giustizia per recuperare la casa acquistata durante il matrimonio, del valore di circa 300mila euro. Ma il Tribunale civile di Varese ha respinto la sua richiesta di revocare la donazione indiretta dell’immobile, non perché il tradimento fosse necessariamente irrilevante sul piano giuridico, ma perché l’azione era stata avviata troppo tardi. La legge prevede infatti un termine di un anno dalla conoscenza dei fatti che giustificano la revoca per ingratitudine.

La vicenda, raccontata dal Corriere della Sera, riguarda una coppia originaria di Busto Arsizio, con due figlie, la cui separazione ha dato origine a una lunga serie di controversie giudiziarie. L’ultima si è conclusa con una sentenza sfavorevole all’ex marito, condannato anche al pagamento di circa 5mila euro di spese legali.

La casa da 300mila euro intestata anche alla moglie e il tradimento con l’amico

La storia familiare e giudiziaria comincia nel 2016, quando l’uomo, oggi 57enne, acquista un’abitazione a Cerro Maggiore, in provincia di Milano. Per finanziare l’operazione, del valore di circa 300mila euro, utilizza un prestito ricevuto dai genitori e un mutuo bancario. L’immobile diventa la casa della famiglia. Nel 2017 il marito decide di intestarlo anche alla moglie, attribuendole così una quota della proprietà. Non sa, però, che la donna ha già intrapreso una relazione sentimentale con un amico comune, iniziata nell’aprile dello stesso anno.

La crisi matrimoniale sfocia nella separazione nel settembre 2019, quando la moglie lascia il domicilio coniugale. Nel successivo procedimento davanti al Tribunale di Busto Arsizio emergono i dettagli della relazione extraconiugale, che nel 2023 porta i giudici a pronunciare la separazione con addebito alla donna per violazione del dovere di fedeltà. La decisione diventa definitiva.

Dalla separazione alle cause giudiziarie tra gli ex coniugi

La fine del matrimonio non mette però termine alle controversie tra i due. In un primo procedimento, la donna denuncia l’ex marito per diffamazione, ma l’uomo viene assolto con rito abbreviato. Successivamente promuove nei suoi confronti una causa di lavoro, anch’essa respinta dal Tribunale, che non riconosce l’esistenza del rapporto lavorativo rivendicato dalla donna.

È quindi il marito a intraprendere una nuova iniziativa giudiziaria. Nel 2025 si rivolge al Tribunale civile di Varese, competente in ragione dell’attuale residenza dell’ex moglie, chiedendo di qualificare come donazione indiretta l’intestazione della quota dell’abitazione e di revocarla per ingratitudine. Alla base della richiesta c’è il tradimento con l’amico di famiglia, che secondo l’uomo costituirebbe una “grave ingiuria” nei suoi confronti, tale da giustificare la revoca del beneficio patrimoniale concesso durante il matrimonio.

Il Tribunale di Varese: la revoca della donazione richiesta troppo tardi

I giudici varesini hanno riconosciuto che l’operazione con cui il marito aveva attribuito alla moglie una quota dell’immobile poteva essere qualificata come donazione indiretta. La questione decisiva, tuttavia, è stata un’altra: il termine entro il quale l’uomo avrebbe dovuto chiedere la revoca. La normativa prevede che l’azione per revocare una donazione per ingratitudine debba essere esercitata entro un anno dal momento in cui il donante viene a conoscenza del fatto che la giustifica.

Nel caso specifico, il tradimento era già emerso nel corso del procedimento di separazione, concluso nel 2023 con una sentenza di addebito alla moglie. Secondo la ricostruzione dei legali della donna, inoltre, l’ex marito era a conoscenza della relazione extraconiugale almeno dal 2019, quando si era verificata la rottura della convivenza.

L’azione giudiziaria avviata soltanto nel 2025 è stata quindi considerata tardiva.

“Deve ritenersi che l’uomo avesse contezza dei presupposti che giustificavano la revoca della donazione sin dal giudizio di separazione”, si legge nella sentenza, che conclude: “L’azione è pertanto tardiva”. Il Tribunale non ha dunque dovuto stabilire se, nel caso concreto, il tradimento integrasse effettivamente quella grave ingiuria necessaria per revocare una donazione per ingratitudine. A impedire l’accoglimento della domanda è stata la scadenza del termine previsto dalla legge.

La casa contesa e la richiesta dell’ex moglie di tornare ad abitarci

Durante il procedimento la donna ha espresso la volontà di tornare a vivere nell’abitazione familiare, richiamando anche le conseguenze che la separazione e le successive controversie avrebbero avuto sulle due figlie. La richiesta di revoca presentata dall’ex marito è stata tuttavia respinta in primo grado, lasciando invariata la situazione proprietaria dell’immobile. L’uomo è stato inoltre condannato a sostenere circa 5mila euro di spese legali. Resta ora da definire il futuro della casa di Cerro Maggiore. Tra le possibilità prospettate figurano un accordo per consentire all’ex moglie di utilizzarla oppure la vendita dell’immobile con successiva divisione del ricavato tra i comproprietari, secondo le rispettive quote.

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