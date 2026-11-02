L’endorsement di Pucci per Sardone: “A Milano facciamole fare il c… a tutti”

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Un endorsement decisamente poco convenzionale, pronunciato dal palco davanti a migliaia di spettatori. Andrea Pucci si schiera apertamente a favore di Silvia Sardone come futura sindaca di Milano. È successo sabato 31 ottobre, durante uno spettacolo del comico all’Unipol Dome, dove tra il pubblico era presente anche l’europarlamentare della Lega. “C’è un’altra mia sorella politica, Silvia Sardone, dai che la facciamo diventare sindaca e gli facciamo il culo a tutti”, ha esclamato Pucci, avvicinandosi alla leghista seduta tra gli spettatori. Sardone si è quindi alzata per abbracciarlo, tra gli applausi del pubblico. A rilanciare il momento è stata la stessa europarlamentare, che ha pubblicato il video sui propri canali social. “Complimenti a Pucci che ha riempito con 14.000 persone l’Unipol Dome e grazie per le belle parole!”, ha commentato Sardone.

Tra il comico e l’esponente del Carroccio non è del resto la prima manifestazione di reciproca vicinanza. Lo scorso febbraio Sardone aveva espresso pubblicamente solidarietà a Pucci durante le polemiche che lo avevano portato a rinunciare alla co-conduzione di una serata del Festival di Sanremo.

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