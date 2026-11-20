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Il percorso verso le elezioni amministrative del 2027 si fa in salita per il centrodestra milanese. Secondo quanto filtra da fonti ai massimi livelli di Fratelli d’Italia vicine alla premier Giorgia Meloni, la coalizione non scioglierà la riserva sul candidato sindaco prima dell’inizio del nuovo anno. Una decisione dettata solo in parte dalle dinamiche locali, e molto di più dagli equilibri nazionali che stanno assorbendo interamente le energie dei leader di governo.

A livello cittadino, il dibattito interno resta infatti bloccato da una serie di veti incrociati che impediscono una sintesi rapida. Sul tavolo ci sono diversi profili politici e civici, ma le candidature di bandiera – come quelle dell’europarlamentare leghista Silvia Sardone o del deputato di Forza Italia Matteo Perego di Cremnago – faticano a trovare una convergenza unanime tra gli alleati, alimentando una fase di stallo che rinvia ogni decisione al tavolo nazionale.

È però a Roma che si gioca la partita principale, ed è lì che il dossier Milano finisce inevitabilmente in fondo all’agenda. I vertici della maggioranza sono attualmente impegnati su dossier delicati e fortemente divisivi. In primo luogo la legge di bilancio, un cantiere aperto fino all’ultimo giorno dell’anno tra emendamenti, mediazioni e continui aggiustamenti che tengono sotto pressione l’esecutivo. A questo si aggiunge il nodo della politica estera, con il rinnovo dell’invio di armi all’Ucraina previsto per il 2027: un tema che continua a generare frizioni e distinguo all’interno della coalizione, rendendo complesso aprire contemporaneamente un tavolo sulle candidature locali.

A complicare ulteriormente il quadro c’è poi la logica del “pacchetto” nazionale. La scelta del candidato per il capoluogo lombardo non viaggia su un binario isolato, ma è strettamente intrecciata alle trattative per le altre grandi città chiamate al voto nella stessa tornata elettorale: Roma, Napoli e Torino. Realtà in cui il centrodestra appare oggi ancora più indietro nella selezione dei profili competitivi, costringendo i partiti a cercare un bilanciamento complessivo che richiede tempi lunghi.

Dal punto di vista politico, tuttavia, questo rinvio rischia di trasformarsi in un autogol strategico. In una città tradizionalmente complessa per la coalizione come Milano, il fattore tempo rappresentava una delle principali carte da giocare per costruire una proposta credibile, radicare un volto nuovo sul territorio e intercettare l’elettorato moderato e civico.

Rinviare la scelta al 2027 significa rinunciare al vantaggio di partire con largo anticipo rispetto al centrosinistra, che pur tra le proprie discussioni interne può contare su un sistema di potere cittadino consolidato. Senza una guida chiara e una campagna già avviata nei mesi autunnali, la coalizione rischia di presentarsi ai nastri di partenza in rincorsa. Una scelta di prudenza romana che, osservano diversi analisti, finisce per trasformare una sfida già di per sé difficile in una partita estremamente complessa, se non quasi compromessa in partenza.

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