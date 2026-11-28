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Il tema della sicurezza urbana torna al centro dell’agenda politica della Lega, partendo dall’esperienza amministrativa di Castel San Giovanni per proiettarsi verso le elezioni amministrative di Milano del 2027. Nelle ultime ore, il vicepremier e leader del Carroccio, Matteo Salvini, ha espresso pieno sostegno all’operato della sindaca leghista di Castel San Giovanni, Valentina Stragliati, e della sua giunta. L’amministrazione del comune piacentino ha infatti aggiornato il regolamento di polizia e decoro urbano, introducendo nuove dotazioni per gli agenti della Polizia locale.

Nello specifico, il provvedimento prevede l’utilizzo di taser, spray antiaggressione, manganelli e l’applicazione del Daspo urbano. Secondo quanto dichiarato da Salvini, si tratta di “strumenti concreti per tutelare gli agenti della Polizia locale e garantire maggiore sicurezza ai cittadini”. Il leader della Lega ha inoltre ribadito che chi lavora quotidianamente per difendere la legalità debba essere messo nelle condizioni migliori per operare.

Questo impianto normativo viene ora indicato dagli esponenti del partito come un modello replicabile anche nei grandi centri urbani, a partire dal capoluogo lombardo. In vista delle elezioni comunali di Milano previste per il 2027, l’europarlamentare Silvia Sardone, indicata dalla Lega come candidata sindaca, ha posto il tema della sicurezza e del contrasto al degrado al centro della propria proposta politica, soprattutto dopo le violenze in particolare dei cosiddetti maranza dello scorso 17 ottobre.

Sardone, già consigliera comunale a Palazzo Marino, si è più volte espressa a favore dell’introduzione definitiva del taser per i vigili urbani milanesi. Nel corso degli ultimi mesi, l’esponente leghista ha criticato l’attuale amministrazione guidata dal sindaco Giuseppe Sala, accusando la maggioranza di centrosinistra di rallentare l’adozione della pistola elettrica nonostante i precedenti voti favorevoli in aula e la fase di sperimentazione avviata in città. La dotazione di strumenti di autodifesa per la Polizia locale, unitamente a un uso più esteso del Daspo urbano, rientra infatti tra i punti qualificanti che Sardone intende portare nel programma per la corsa a Palazzo Marino.

L’obiettivo dichiarato dalla Lega milanese è superare quelle che vengono definite esitazioni ideologiche da parte dell’attuale giunta sulla gestione dell’ordine pubblico. In quest’ottica, il regolamento approvato a Castel San Giovanni viene presentato dal partito come una risposta immediata alle richieste di maggiore tutela provenienti sia dai cittadini sia dagli operatori delle forze dell’ordine.

La strategia del Carroccio punta così a saldare le esperienze delle amministrazioni locali già governate dal centrodestra con le proposte programmate per le prossime sfide elettorali.

Per Milano, la proposta di Sardone mira a ridefinire le priorità dell’intervento comunale, affiancando al potenziamento degli strumenti in dotazione agli agenti un maggiore presidio del territorio contro il degrado urbano. Resta ora da definire il percorso unitario della coalizione di centrodestra in vista del voto milanese del 2027, dove la sicurezza si conferma uno dei principali terreni di confronto politico con il centrosinistra.

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