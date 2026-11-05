Milano 2027, veto di FdI su Vannacci: “No a Futuro Nazionale in coalizione”

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La corsa verso le elezioni comunali di Milano del 2027 è già cominciata, ma il nodo dei candidati sindaco resta ancora da sciogliere in entrambi gli schieramenti. Nel centrosinistra prende sempre più corpo l’ipotesi delle primarie, che potrebbero svolgersi a febbraio. Nel centrodestra, invece, il confronto ruota attorno a due nomi: l’europarlamentare leghista Silvia Sardone e il sottosegretario alla Difesa di Forza Italia Matteo Perego di Cremnago. La Lega insiste per la scelta attraverso le primarie, convinta delle possibilità di successo di Sardone, mentre gli alleati continuano a mostrarsi contrari. Un recente sondaggio di Yoodata collocherebbe proprio l’esponente leghista davanti a Perego. Ma la decisione finale resta nelle mani dei vertici nazionali della coalizione. Milano Quotidiano ne ha parlato con Riccardo Truppo, capogruppo di Fratelli d’Italia a Palazzo Marino, affrontando anche i temi delle possibili alleanze, delle priorità programmatiche e delle ultime iniziative dell’amministrazione Sala. L’INTERVISTA

Il candidato sindaco di Futuro Nazionale Carmelo Burgio ha aperto a un dialogo con il centrodestra. Voi siete disposti a parlarne?

Io credo che questa dinamica debba necessariamente passare per la strategia politica nazionale. Non credo che il centrodestra abbia bisogno di snaturare se stesso per vincere le elezioni, che si vincono serenamente se si vuole impegnarsi sulle tante cose che sono sul tavolo. Per esempio la grande battaglia del referendum sulle moto. A me basterebbe che qualsiasi candidato del centrodestra si impegnasse su questo. Chi ha seguito le attività del consiglio comunale sa che non abbiamo bisogno di altre alleanze. Dialoghiamo con tutti, ma la strategia per riconquistare la città credo sia altra cosa.

Farete le primarie? C’è una data entro la quale verrà definitivamente annunciato il candidato?

Il tema è sul tavolo di Roma. Sono i leader nazionali che insieme a Giorgia Meloni decideranno la linea. Io non credo che le primarie siano uno strumento adatto. Credo che sia giusto che il centrodestra con i proprio modi e tempi, considerate le tante battaglie elettorali che ci saranno, abbia la possibilità di trovare il proprio equilibrio. Non credo che le primarie siano nelle nostre corde.

È un “no” definitivo quindi?

Sì, perché comunque io credo che il centrodestra non debba inventarsi proprio nulla. Chi ha seguito l’attività di Palazzo Marino, le nostre proposte e critiche sa benissimo che il programma praticamente è già scritto. Io dico che in questo momento quello che serve è il giusto interprete dello spartito. Sono poco interessato al casting o ad individuare il fenomeno mediatico piuttosto che lo “scienziato” delle dinamiche politiche. Sono invece molto interessato a un candidato che con umiltà si approcci a tutto ciò che abbiamo fatto in questi anni. Io credo che le inversioni “a U” rispetto a ciò che ha fatto la sinistra siano tantissime e vadano solo messe in atto. Basta veramente cambiare registro su tanto, a partire dall’interpretare diversamente la città metropolitana, in maniera dignitosa, per aprirsi a un territorio che è stato abbandonato.

Sala ha annunciato l’estensione delle zone a 30 all’ora alle strade vicino alle scuole e la rimozione del pavè in alcune zone. Come commenta queste misure?

Io credo che sia abbastanza patetico il fatto che il centrosinistra tenti di cancellare le tracce di un’inerzia e una negligenza durata mesi e anni, provando negli ultimi mesi del mandato di buttare fumo negli occhi al loro l’elettorato. Le zone 30 erano state annunciate anni fa, ed era una notizia finita persino sul New York Times, ma nulla era stato fatto. Impegnare la prossima amministrazione con un’iniziativa così impattante sulla città è veramente demenziale e ai limiti della legittimità.

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