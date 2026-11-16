Milano 2027, Yoodata: “Centrosinistra avanti con il 50%, centrodestra tra il 40 e il 42%”. Le percentuali di tutti i partiti

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“Se si fotografano oggi le intenzioni di voto dei milanesi senza associare alcun candidato e senza considerare l’effetto trainante di eventuali liste civiche personali, emerge un quadro piuttosto chiaro: Milano resta, partiticamente parlando, orientata verso il centrosinistra, ma con margini meno ampi rispetto all’epoca del primo mandato di Giuseppe Sala. I sondaggi più recenti indicano infatti un vantaggio dell’area progressista, che può essere stimata attorno al 50%, contro un centrodestra compreso tra il 40% e il 42%”. E’ quanto emerge da un’analisi realizzata dall’istituto demoscopico Yoodatta per Milano Quotidiano sulle elezioni comunali che si terranno a Milano nella primavera del 2027.

“In termini di singoli partiti, il Partito Democratico si conferma la prima forza cittadina con un consenso stimabile tra il 28% e il 30%, seguito da Fratelli d’Italia tra il 20% e il 22%. Più distanziati, ma ancora rilevanti, Alleanza Verdi Sinistra attorno al 10%, Forza Italia tra il 7% e il 9% e la Lega a sua volta attestata attorno all’8%. Il Movimento 5 Stelle appare invece stabilmente sotto il 5%”.

“Si tratta tuttavia, è bene ribadirlo, di valori “sterilizzati”, che prescindono sia dal nome del candidato sindaco sia dalla presenza di liste civiche capaci di attrarre consenso personale. Proprio per questo rappresentano probabilmente la misura più attendibile dei rapporti di forza strutturali tra i partiti nella Milano di oggi. Se il voto si svolgesse in queste condizioni neutre, il centrosinistra partirebbe ancora favorito, ma la partita reale (quella coi candidati) resta aperta e molto dipendente dalla qualità appunto dei candidati che verranno effettivamente schierati“, conclude l’analisi di Yoodata.

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