Sondaggi: centrodestra avanti (senza Vannacci), sorpresa Di Battista

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L’ultimo sondaggio condotto da Alessandra Ghisleri per Only Numbers fotografa una novità rilevante sul fronte delle forze fuori dagli schemi tradizionali. Nonostante l’esclusione di Futuro Nazionale dal perimetro della coalizione di governo, il centrodestra si conferma in testa al 43,7% (registrando un incremento di quattro decimi rispetto alla rilevazione del 26 ottobre). Tuttavia, il vantaggio sul Campo largo si è assottigliato drasticamente, riducendosi a pochissimi decimi: il campo largo si attesta infatti al 42,9%, lasciando tra i due schieramenti un distacco inferiore all’1%.

A rimescolare ulteriormente le carte interviene il fattore della leadership: se alla guida della coalizione alternativa venisse indicato Giuseppe Conte come premier, il distacco salirebbe a 1,7 punti; nel caso in cui la candidatura fosse rappresentata da Elly Schlein, la distanza arriverebbe invece a 3,6 punti.

Fratelli d’Italia traina la maggioranza, arretra la Lega

All’interno della coalizione di governo, è Fratelli d’Italia a fare da motore principale. Il partito guidato da Giorgia Meloni si conferma ampiamente la prima forza politica del Paese raggiungendo il 28,2% (+0,6%), consolidando così il proprio primato nei confronti del partito Democratico, che scende al 20,4% (-0,4%).

Tra gli alleati dell’esecutivo, Forza Italia registra una leggera crescita, portandosi al 7,6% (+0,1%), mentre la Lega subisce una flessione di mezzo punto, arrestando i propri consensi al 6%. Stessa percentuale e identico trend negativo per l’Alleanza Verdi e Sinistra, anch’essa in calo di cinque decimi.

Il peso di Futuro Nazionale

Un elemento chiave dell’analisi è rappresentato dalla forza politica di Roberto Vannacci, Futuro Nazionale, stimata al 6,5% (in calo di tre decimi). Sebbene i numeri del sondaggio la tengano separata dal blocco di governo, la coalizione riesce comunque a superare il muro del 43% senza il suo contributo.

Questa separazione numerica riflette divergenze politiche che vanno oltre il perimetro parlamentare, come emerso di recente in occasione delle elezioni di midterm negli Stati Uniti. A fronte della prudenza istituzionale di Meloni, delle prese di distanza di Tajani dal mondo Maga e dell’auspicio di Salvini per un ridimensionamento dell’interventismo americano, la posizione di Vannacci si è distinta per un attacco frontale all’esecutivo, confermando crepe e sensibilità differenti all’interno della galassia conservatrice.

L’incognita Di Battista

Sul fronte opposto, il movimento più rilevante riguarda la crescita del Movimento 5 Stelle. La formazione di Giuseppe Conte sale all’11,6%, guadagnando ben 1,2 punti percentuali nel giro di due settimane, in controtendenza rispetto al Pd che frena al 20,4%.

A rendere ancora più complesso il quadro dell’area alternativa al governo è però il debutto nella rilevazione di Schierarsi, l’associazione politica guidata da Alessandro Di Battista, che fa il suo esordio al 2,2%. Un dato significativo che – insieme a un calo complessivo dei partiti minori (-2,6%) e degli astenuti-indecisi (scesi al 41%) – introduce un’ulteriore variabile capace di erodere consensi potenziale all’area progressista e grillina.

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