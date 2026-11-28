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Il rapporto tra identità culturale, tradizioni religiose e integrazione torna ad animare il confronto politico milanese. A tenere banco è ancora la polemica sulla denominazione dell’Albero del Dono di piazza Duomo, che ha visto contrapporsi il sindaco Beppe Sala e gli esponenti del centrodestra. Questi ultimi hanno annunciato un presidio davanti a Palazzo Marino per lunedì 30 novembre alle 16, prima della seduta del Consiglio comunale. Intanto, alcuni consiglieri e militanti di Lega e Fratelli d’Italia hanno già manifestato in piazza Duomo, esponendo cartelli e ribattezzando simbolicamente l’installazione “Albero di Natale”.

Parallelamente, prosegue la campagna “Nessuna resti nascosta” promossa da Fratelli d’Italia contro l’integralismo islamico, con nuovi gazebo e iniziative di raccolta firme in programma nel fine settimana a Milano. Due battaglie che chiamano in causa, da prospettive differenti, il tema della convivenza tra culture e religioni in una città sempre più internazionale. Milano Quotidiano ne ha parlato con Marco Cagnolati, consigliere comunale di Fratelli d’Italia. L’INTERVISTA

Consigliere Cagnolati, partiamo dalla campagna “Nessuna resti nascosta”. Quali sono gli obiettivi dell’iniziativa? Ritiene che in Italia vi sia un rischio crescente legato alla diffusione dell’Islam politico?

L’obiettivo è difendere la libertà, la dignità e l’emancipazione delle donne, indipendentemente dalla loro provenienza e appartenenza religiosa, contrastando ogni forma di imposizione culturale o religiosa che ne limiti i diritti. Non è una battaglia contro l’Islam in quanto religione, ma contro l’integralismo e quelle interpretazioni politiche della religione che pretendono di subordinare i diritti individuali ai precetti religiosi. Non parlerei di un sopravvento dell’Islam politico in Italia, ma ritengo necessario non sottovalutare i rischi legati al separatismo religioso e alla mancata integrazione. La libertà religiosa è un diritto fondamentale, così come lo sono la parità tra uomo e donna e la libertà di autodeterminazione. Nessuna tradizione culturale o religiosa può giustificare la violazione di questi principi, sanciti dalla nostra Costituzione.

Veniamo alla polemica sull’Albero del Dono. Il sindaco Sala ha definito “ignorante” la vostra battaglia, ricordando che la stessa denominazione era stata utilizzata nel 2020 senza suscitare proteste. Che cosa è cambiato rispetto ad allora?

Innanzitutto, trovo poco istituzionale che il sindaco definisca ignorante chi esprime una posizione diversa dalla sua. Nel 2020 eravamo nel pieno di una pandemia, in un contesto emergenziale del tutto particolare, e quella denominazione era legata a un’iniziativa promossa da Coca-Cola a sostegno del Banco Alimentare. Anche quest’anno apprezziamo e condividiamo le finalità benefiche dell’iniziativa, ma questo non impedisce di chiamare l’albero con il suo nome tradizionale. Perché non chiamarlo semplicemente “Albero di Natale del Dono”, valorizzando contemporaneamente la solidarietà e il significato della ricorrenza? Il fatto che una scelta sia già stata compiuta in passato non significa che non possa essere oggetto di discussione oggi. La nostra richiesta è molto semplice: valorizzare le tradizioni senza rinunciare all’inclusione e alla solidarietà.

Nel replicare al centrodestra, Sala ha anche affermato che la vera vergogna sono “i rosari esibiti in piazza”. Dove passa, secondo lei, il confine tra la legittima manifestazione della propria fede e la strumentalizzazione politica dei simboli religiosi?

Non ritengo che manifestare pubblicamente la propria fede debba essere motivo di vergogna. Naturalmente, il rispetto dei simboli religiosi comporta anche la responsabilità di non strumentalizzarli politicamente, ma questo principio deve valere per tutti. La laicità dello Stato non significa cancellare la religione dalla vita pubblica, bensì garantire la libertà religiosa di ciascuno. Non credo nemmeno che spetti al sindaco stabilire chi sia un buon cristiano sulla base della partecipazione alla messa domenicale. La fede appartiene alla coscienza delle persone. Possiamo discutere del valore delle nostre tradizioni senza trasformare il confronto politico in un giudizio sulla fede personale degli interlocutori.

Il sindaco ha liquidato la vicenda come una “polemichetta sterile”, parlando di un dibattito di basso livello. In una città alle prese con problemi come l’emergenza abitativa, la sicurezza e il costo della vita, perché ritiene importante investire energie politiche in una battaglia di carattere identitario?

Milano ha certamente molte altre priorità: la sicurezza, il costo della casa, la mobilità, il degrado delle periferie e la qualità dei servizi. Sono questioni delle quali ci occupiamo quotidianamente in Consiglio comunale. Questo, però, non significa che il tema dell’identità culturale della città debba essere considerato irrilevante. Milano è una città internazionale, moderna e aperta al mondo, ma possiede anche una storia, delle radici e delle tradizioni che meritano di essere preservate e valorizzate. Ritengo che l’integrazione debba fondarsi sulla conoscenza e sul rispetto reciproco, non sulla rinuncia alla propria identità. Difendere le tradizioni ambrosiane non significa escludere chi proviene da altre culture o professa altre religioni. Significa riconoscere il patrimonio storico e culturale della città in cui tutti viviamo.

Quest’anno l’accensione dell’albero di piazza Duomo è stata anticipata a venerdì 4 dicembre, rispetto al tradizionale appuntamento a ridosso di Sant’Ambrogio. Anche in questa scelta ravvisa una minore attenzione alle tradizioni ambrosiane o ritiene che l’anticipo possa rappresentare un’opportunità per il commercio e il turismo?

Personalmente non sono contrario a priori all’anticipo dell’accensione, soprattutto se può rappresentare un’opportunità per il commercio, il turismo e le attività economiche milanesi, in concomitanza con il lungo ponte festivo. Negli ultimi anni l’accensione è avvenuta il 6 dicembre, alla vigilia di Sant’Ambrogio, proprio per sottolineare il legame con le festività ambrosiane. Credo che sia possibile conciliare le esigenze commerciali e turistiche con il rispetto delle nostre tradizioni, mantenendo centrali la figura di Sant’Ambrogio e il significato delle festività natalizie. Non farei quindi una battaglia sulla data in sé. Mi interessa maggiormente che Milano continui a riconoscere e valorizzare la propria identità, senza che la dimensione commerciale delle festività finisca per oscurarne quella storica, culturale e religiosa.

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