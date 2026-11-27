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“Mi hanno spinto, e io ne sono molto felice, a dare la mia disponibilità a correre per le primarie del centrosinistra, se ci saranno, o eventualmente anche come candidatura indipendente per il mondo ecologista e civico”. Lo ha affermato Gilberto Rossi, storico esponente dei Verdi lombardi ed ex collaboratore di Carlo Monguzzi, annunciando la sua corsa alle eventuali primarie del centrosinistra da cui uscirà il candidato sindaco per le prossime elezioni comunali a Milano. “Come ha detto Angelo Bonelli sabato scorso, Milano ha necessità di una candidatura ecologista”, ha continuato Rossi, spiegando che il suo nome è sostenuto dai Verdi di base, e non da quelli vicini all’assessora Elena Grandi. “Siamo la seconda forza politica a Milano, e mentre il Partito democratico sta esprimendo cinque candidature la nostra manca ancora”, ha poi aggiunto, precisando che la sua volontà è quella di “tenere unito il centrosinistra milanese, ma dando una voce ambientalista”.

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