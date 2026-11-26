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Quando ero ragazzo andavo in un luogo di villeggiatura in Puglia, aveva un nome un po’ strano: Giovinazzo. Un tempo, buona parte di quel paesone era completamente distrutta. Oggi è un piccolo paradiso. Un tempo era il luogo per andare a villeggiare dei pugliesi che abitavano nell’entroterra, senza fronzoli né vizi. Lavoratori della terra, operai, gente comune insomma. Adesso invece è più rinomata. Ricordo che passavo con mio padre e mia madre sui larghi marciapiedi del lungomare. C’erano vasti slarghi, chissà frutto di quale illuminata amministrazione, che non aveva fatto “addossare” gli edifici al mare. Su questi slarghi si affacciavano dei garage. In estate, erano chiusi da tende di plastica, a nascondere quello che c’era dentro. Perché dentro ci andavano a villeggiare famiglie intere. In garage di forse 15 metri quadri, con un bagnetto messo in fondo. Io ci sbirciavo, per capire come si potesse vivere là dentro. Ma mio padre, che la sapeva lunga, diceva che era da tanti anni che c’erano – quei garage. Orbite scure di basculanti abbassati d’inverno, occhi popolati di famiglie d’estate.

Ecco, leggendo l’articolo di oggi del Corriere della Sera sui negozi di Milano trasformati in case, mi è venuto in mente – come una madeleine – quel lontano ricordo d’infanzia. Solo che oggi siamo nel 2026, e a Giovinazzo quei garage sono semplicemente garage. Invece, a Milano si riconvertono i negozi e si fanno diventare abitazioni. Inizio a pensare che la crescente ricchezza della metropoli e la testarda ostinazione a non voler guardare un po’ più lontano dal centro, nei bei territori al confine con Milano, stia costruendo una nuova forma di aberrazione alla quale bisognerebbe porre immediato rimedio normativo. (Tradotto: basta a riconversioni idiote).

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