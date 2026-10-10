Tasse, ottime notizie per 190mila lombardi. Dal primo gennaio 2027 fino a 1.000 euro netti in più all’anno in busta paga

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Il cantiere della Legge di Bilancio per il 2027 entra nel vivo con una certezza politica: la forte spinta impresso da Forza Italia e sostenuta con decisione dal viceministro dell’Economia Maurizio Leo (Fratelli d’Italia) per alleggerire il carico fiscale sul ceto medio. Nonostante i vincoli europei legati alla procedura d’infrazione, l’esecutivo è pronto a estendere l’aliquota Irpef del 33% fino ai 60mila euro di reddito lordo annuo. Un intervento mirato che sposta in avanti il tetto dei 50mila euro introdotto lo scorso anno, riducendo dal 35% al 33% il prelievo su quella specifica quota di guadagno.

I numeri ufficiali del Dipartimento delle Finanze (MEF) permettono di quantificare con esattezza la platea dei beneficiari. In tutta Italia, i contribuenti che dichiarano un reddito complessivo compreso nella fascia tra i 50mila e i 60mila euro lordi sono precisamente 762.699 (di cui circa 438.665 tra i 50 e i 55 mila euro, e 324.034 tra i 55 e i 60 mila euro). A questi si aggiunge circa un altro milione di italiani con redditi superiori, che beneficeranno comunque dello sconto per la parte di reddito interna a quello scaglione.

A livello territoriale, la Lombardia si conferma il motore fiscale d’Italia e l’area geografica più impattata dalla riforma. Secondo le stime basate sulla distribuzione regionale dei redditi medio-alti, in Lombardia risiede circa il 25% dei contribuenti totali di questa fascia, pari a poco meno di 190.000 lavoratori (pubblici e privati). Solo nell’area metropolitana di Milano si concentra la densità più alta di cittadini appartenenti a questo segmento di ceto medio.

La questione centrale riguarda l’effettivo risparmio in busta paga. Il calcolo matematico scioglie ogni dubbio: la riduzione di 2 punti percentuali (dal 35% al 33%) applicata sulla fetta massima di 10.000 euro (la differenza esatta tra 50.000 e 60.000 euro) si traduce in un risparmio massimo di 1.000 euro all’anno. Questo importo rappresenta un guadagno netto per il lavoratore, poiché corrisponde a tasse in meno trattenute alla fonte dall’Erario. Chi guadagna ad esempio 55.000 euro beneficerà di circa 500 euro netti all’anno, mentre lo sconto pieno di 1.000 euro netti scatterà per tutti coloro che raggiungono o superano la soglia dei 60.000 euro lordi.

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