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C’è un modo molto semplice per capire quanto sia diventato elastico il concetto di «ricco» nella sinistra italiana: basta ascoltare Elly Schlein. Nel suo attacco alla manovra, la segretaria del Pd aveva infatti accusato il governo di tagliare le tasse ai “ricchi” contestando la scelta di allargare l’aliquota Irpef al 33% fino a 55mila euro (dai 50mila attuali). Meloni “regala 500 euro anche a chi ne guadagna 200 mila”, aveva detto la segretaria dem. “Regalano 8 mila euro alle partite Iva che ne guadagnano 100 mila all’anno e nulla alle partite Iva che ne guadagnano 20 mila”. Il problema, secondo Schlein, è che la manovra meloniana “aiuterà l’89% dei dirigenti e solo l’1% degli operai”.

Già. Peccato che, quando dalla propaganda si passa ai numeri, la favola dei «ricchi» da 55mila euro comincia a perdere parecchio smalto. Perché qui non stiamo parlando di milionari, patrimoni miliardari o rendite finanziarie. Stiamo parlando di lavoratori, professionisti, dirigenti, quadri, pensionati e autonomi che dichiarano redditi medio-alti e che, soprattutto, sostengono una quota enorme del sistema fiscale italiano.

Il 18,78% che paga il 65% dell’Irpef

Il dato arriva dall’Osservatorio sulla spesa pubblica e sulle entrate 2026 di Itinerari Previdenziali e riguarda le dichiarazioni relative al 2024. I redditi complessivamente dichiarati ammontano a 1.076 miliardi di euro e il gettito Irpef, comprese le addizionali regionali e comunali e al netto del trattamento integrativo, raggiunge 216,24 miliardi.

Poi arriva il numero che dovrebbe essere stampato in caratteri cubitali nel dibattito politico: il 18,78% dei contribuenti, quelli con almeno 35mila euro di reddito lordo annuo, paga il 65% dell’intera Irpef. Sono circa otto milioni di persone. Non una ristretta élite di super-ricchi, ma una minoranza di contribuenti sulla quale ricade la maggior parte dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.

E se si considera anche la fascia compresa tra 29mila e 35mila euro, la fotografia diventa ancora più impressionante: il 30,22% dei contribuenti versa il 78,67% dell’Irpef. Al restante 69,78% rimane il 21,33% del gettito. Questa non è un’opinione politica. È la fotografia del fisco italiano.

Fino a 29mila euro si concentra il 70% dei contribuenti

Ed è qui che la polemica della segretaria del Pd dovrebbe cominciare a fare i conti con la realtà. I contribuenti con redditi fino a 29mila euro rappresentano quasi il 70% del totale e versano complessivamente il 21,33% dell’Irpef. Nelle fasce più basse il prelievo è addirittura simbolico: chi dichiara fino a 7.500 euro versa mediamente 19 euro di Irpef l’anno; tra 7.500 e 15mila euro la media sale a 204 euro. Tra 15mila e 20mila euro l’imposta media sale a 1.773 euro, mentre tra 20mila e 26mila arriva a 3.284 euro. Tra 26mila e 29mila euro si arriva a 4.413 euro.

Non significa, naturalmente, che chi guadagna meno non sostenga alcun prelievo: ci sono Iva, accise, imposte locali, contributi e altre forme di tassazione. Ma se si parla specificamente di Irpef, la fotografia è inequivocabile: il grosso del conto viene presentato a una minoranza di contribuenti. E quella minoranza comincia proprio nella fascia che la sinistra tende a rappresentare come privilegiata.

Il «ricco» da 55mila euro paga già per una parte enorme del welfare

La domanda politica, allora, diventa inevitabile: che cosa significa essere ricchi? Perché se la risposta è «guadagnare 55mila euro lordi l’anno», allora bisogna spiegare perché una persona collocata in quella fascia debba essere considerata parte del problema fiscale quando, contemporaneamente, rappresenta una parte essenziale della soluzione.

Il dato di Itinerari Previdenziali è ancora più significativo quando si sale nella scala dei redditi. I contribuenti tra 35mila e 55mila euro sono circa 5,33 milioni e versano complessivamente 52,6 miliardi di Irpef, con un’imposta media di 9.815 euro. Quelli tra 55mila e 100mila euro sono circa 1,9 milioni e versano 39,75 miliardi, con una media di 20.634 euro.

Ecco dunque il paradosso: il contribuente che la sinistra chiama «ricco» è anche uno dei principali finanziatori dello Stato sociale che la sinistra vuole continuamente ampliare. È una contraddizione che non si risolve aumentando le tasse a chi già paga.

La manovra non regala 500 euro ai «ricchi»

C’è poi un altro dettaglio che nella polemica politica viene accuratamente lasciato sullo sfondo. L’allargamento del secondo scaglione Irpef da 50mila a 55mila euro non regala 500 euro a chiunque guadagni 200mila euro. La misura interviene sulla parte di reddito interessata dal secondo scaglione e, secondo l’UPB, riguarda circa 3,25 milioni di contribuenti, con un beneficio massimo di 500 euro e un costo per l’Erario di circa 1,45 miliardi.

Il beneficio è concentrato sui redditi più elevati, questo sì. L’UPB lo dice chiaramente: ne beneficia l’89% dei dirigenti, contro il 12% degli impiegati e appena l’1% degli operai. Ma proprio questo dato dovrebbe spingere a discutere di struttura del fisco, non a trasformare un intervento da 500 euro in una caricatura della politica fiscale del governo.

Perché il vero scandalo, se di scandalo si vuole parlare, è un altro. È che un lavoratore dipendente tra 32mila e 40mila euro può arrivare a sopportare un’aliquota marginale effettiva superiore al 54%. Non perché il 54% venga applicato a tutto il suo stipendio, ma perché all’Irpef si sommano la progressiva riduzione delle detrazioni e la perdita di altri benefici fiscali. Questo sì che dovrebbe essere al centro della discussione sul ceto medio.

La vera trappola è lavorare e guadagnare di più

Qui la politica fiscale italiana mostra una delle sue contraddizioni più assurde. Da una parte si dice ai cittadini di lavorare, produrre, aumentare la propria professionalità e chiedere aumenti salariali. Dall’altra, quando il reddito cresce, lo Stato interviene con aliquote, detrazioni decrescenti e perdita di agevolazioni per assorbire una quota sempre maggiore del reddito aggiuntivo.

L’UpB ha certificato proprio questa anomalia: l’ampliamento del secondo scaglione da 50mila a 55mila euro aggiunge una nuova discontinuità a un sistema già caratterizzato da aliquote marginali effettive irregolari. Tra 50mila e 55mila euro l’aliquota marginale scende infatti al 33%, mentre tra 32mila e 40mila euro può superare il 54%.

Il problema italiano non è soltanto quanto si paga. È quanto costa allo Stato ogni euro guadagnato in più. Ed è una differenza fondamentale. Perché un sistema tributario dovrebbe avere un principio elementare: se guadagni di più, paghi più tasse, ma deve comunque convenire guadagnare di più. Quando la combinazione di aliquote, detrazioni e bonus rende troppo costoso l’incremento di reddito, il fisco smette di essere soltanto progressivo e diventa un freno agli incentivi economici.

E poi c’è il fiscal drag

Come se non bastasse, c’è il drenaggio fiscale. Se salari e pensioni crescono semplicemente per recuperare l’inflazione e le soglie fiscali non vengono adeguate in maniera corrispondente, il contribuente può finire per pagare più imposte senza avere realmente aumentato il proprio potere d’acquisto.

È una tassa che non ha bisogno di essere annunciata in Parlamento. Non serve aumentare l’aliquota: basta lasciare che l’inflazione faccia scivolare i contribuenti verso fasce di prelievo più onerose. Ed è proprio per questo che la questione fiscale non può essere ridotta alla solita guerra ideologica tra «ricchi» e «poveri».

La sinistra ha un problema con chi dichiara

Schlein sostiene che «non faremo come loro» e che il Pd vuole far pagare «i super ricchi, i milionari», aggiungendo: «Non alzeremo le tasse al ceto medio e a chi fa più fatica». Benissimo. Ma allora occorre definire con precisione chi sia il ceto medio.

Perché se chi guadagna 55mila euro viene collocato automaticamente tra i «ricchi», la conseguenza è che una parte significativa di quello che normalmente viene chiamato ceto medio finisce nel mirino della politica fiscale. E non è una questione semantica. È una questione di sostenibilità del sistema. Secondo Itinerari Previdenziali, il 18,78% dei contribuenti versa il 65% dell’Irpef. Tra chi dichiara oltre 100mila euro, poi, il carico cresce ulteriormente: circa 746mila contribuenti, pari all’1,75% del totale, versano complessivamente il 22,25% dell’imposta.

Sono numeri che rendono difficile sostenere che l’Italia abbia un problema di redistribuzione fiscale perché i «ricchi» pagano troppo poco. Il problema italiano è esattamente l’opposto: una parte relativamente piccola dei contribuenti finanzia una quota enorme del gettito necessario a sostenere la macchina pubblica e il welfare.

Prima di tassare ancora, bisognerebbe chiedersi chi paga già

La frase di Schlein sui 55mila euro contiene dunque una precisa scelta politica: trasformare una fascia di contribuenti medio-alti nel bersaglio della propaganda fiscale. Ma se l’obiettivo è davvero difendere il ceto medio, il primo passo dovrebbe essere l’esatto contrario: riconoscere che chi dichiara e paga di più non è un nemico sociale, ma una componente essenziale della base imponibile.

Il fisco può e deve essere progressivo. Ma progressività non significa confiscare una quota crescente dell’incentivo a produrre reddito. E soprattutto non significa chiamare «ricco» chi, pur avendo un reddito superiore alla media, sostiene già una parte sproporzionata del gettito.

La vera domanda da porre alla sinistra, allora, è molto più semplice di quella agitata nella polemica sulla manovra: quanto ancora si può spremere il 18,78% dei contribuenti che già paga il 65% dell’Irpef? Perché i numeri raccontano una storia diversa da quella della propaganda. E raccontano soprattutto che il ceto medio italiano non è quello che vive di tasse pagate dagli altri: è quello che, in larga misura, paga le tasse per finanziare il sistema di cui tutti chiedono nuovi benefici. Prima di chiamarlo «ricco», forse sarebbe il caso di ricordarsi che il conto dello Stato arriva anche a casa sua.

Enrico Foscarini, 24 novembre 2026

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