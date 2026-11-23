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La legge di Bilancio dovrebbe essere il momento in cui il Parlamento decide le grandi priorità economiche del Paese: pensioni, tasse, sanità, investimenti, crescita e sostenibilità dei conti pubblici. È il provvedimento nel quale si concentrano scelte che valgono decine di miliardi e che dovrebbero avere una ricaduta generale sull’economia italiana. Poi, però, basta scorrere gli emendamenti alla manovra depositati in commissione Bilancio alla Camera per scoprire un’altra dimensione della politica. Accanto alle questioni nazionali compaiono marciapiedi, parcheggi, manifestazioni sportive, musei, mezzi per associazioni e interventi su singoli Comuni.

Secondo la ricognizione riportata negli emendamenti, sono circa 300 le proposte con una spesa inferiore al milione di euro l’anno. Cifre relativamente modeste, prese singolarmente, ma che raccontano bene quanto il bilancio dello Stato possa diventare anche uno strumento di rappresentanza territoriale.

Dal marciapiede di Talamona al parcheggio comunale

Il tema non è stabilire se queste opere siano utili. Un marciapiede davanti a una scuola può essere necessario, così come può esserlo mettere in sicurezza un muro o finanziare una struttura destinata ai servizi sociali. La questione è piuttosto un’altra: deve essere il bilancio dello Stato a decidere, voce per voce, quali piccoli interventi finanziare nei singoli territori?

Tra le proposte spuntano, per esempio, quelle del deputato di Forza Italia Benigni: 141.500 euro per un marciapiede a Talamona, 109mila euro per un centro diurno a Lovero, 300mila per una scuola dell’infanzia a Cassago Brianza e 108mila euro per il parcheggio della casa comunale di Civo. A questi si aggiungono 300mila euro per le fondazioni del muro di sponda a lago di Villa Cipressi.

Non è molto diverso il meccanismo che porta Fratelli d’Italia a proporre risorse per la tutela dei nuclei storici di Seclì e Tuglie, in Puglia. Cambiano i territori e gli importi, ma resta la stessa logica: portare dentro la legge di Bilancio esigenze molto specifiche e localizzate.

Destra e sinistra unite dal campanile

È forse questo l’aspetto politicamente più interessante. La geografia degli emendamenti tende a essere trasversale. Quando si tratta di ottenere qualche decina o qualche centinaio di migliaia di euro per il proprio territorio, le differenze tra maggioranza e opposizione diventano meno nette.

Un esempio arriva da Città di Castello, dove proposte provenienti da schieramenti diversi puntano entrambe su 45mila euro per un automezzo attrezzato destinato al trasporto di persone con disabilità e alle associazioni di soccorso.

La stessa area torna al centro di altre richieste: 45mila euro per il motore di un aeromobile della Protezione civile e 53mila euro per nuovi mezzi. Sono interventi che possono avere una loro ragione d’essere, ma che mostrano anche come la manovra finisca per diventare un contenitore nel quale confluiscono esigenze molto diverse tra loro.

E poi ci sono le manifestazioni e le iniziative culturali. Dal centrodestra arrivano 100mila euro annui per la Maratona Maga Circe di Latina, mentre dal Movimento 5 Stelle vengono proposti 50mila euro per il Museo nazionale del Pugilato.

Dalle indennità militari ai cani delle Forze armate

Il catalogo dei micro-interventi diventa ancora più curioso quando si entra nelle pieghe delle modifiche normative.

Arruzzolo e Pella di Forza Italia propongono, per esempio, una modifica che richiede appena quattro parole aggiuntive a una legge del 1983 per estendere una particolare indennità ai militari impiegati negli istituti di formazione collegati alle unità da sbarco e anfibie. La spesa stimata è di appena 20mila euro all’anno.

Ancora più simbolica è la proposta di Fratelli d’Italia che permetterebbe di affidare gratuitamente ai militari i cani “riformati” delle Forze armate, una volta terminato il loro servizio.

Ci sono poi 50mila euro destinati al sostegno delle guide di pesca sportiva. Anche in questo caso si tratta di cifre piccole se rapportate alla dimensione complessiva della manovra.

Il problema non sono i 20mila euro

Sarebbe però semplicistico trasformare ogni micro-emendamento in una denuncia dello spreco. 20mila o 50mila euro non cambiano i saldi della finanza pubblica e alcune delle iniziative proposte possono rispondere a esigenze reali.

Il problema è soprattutto di metodo e di priorità. Quando il Parlamento deve decidere come distribuire risorse limitate, ogni nuova voce di spesa dovrebbe essere valutata anche in rapporto alle alternative: riduzione delle imposte, investimenti, sanità, scuola, infrastrutture, riduzione del debito.

Il rischio, altrimenti, è che la legge di Bilancio perda progressivamente la sua funzione di strumento per le grandi scelte economiche e diventi una somma di interventi particolari, ciascuno difendibile in sé e tutti insieme difficili da ricondurre a una strategia.

La coperta è corta, anche per lo Stato

È proprio qui che il fenomeno dei micro-emendamenti assume un significato politico più ampio. Il Parlamento è naturalmente il luogo nel quale i territori cercano rappresentanza. Ed è comprensibile che un deputato voglia portare a Roma le esigenze della propria comunità.

Ma la finanza pubblica non può essere pensata come una successione infinita di piccoli capitoli locali. Se le risorse sono scarse, la domanda fondamentale dovrebbe essere sempre la stessa: quale spesa produce il maggior beneficio possibile per i cittadini?

Il piccolo finanziamento al Comune, alla manifestazione o all’associazione può sembrare innocuo. Moltiplicato per centinaia di emendamenti, però, racconta una politica nella quale ciascuno cerca di ritagliarsi il proprio spazio nel bilancio dello Stato.

E così, mentre a Montecitorio si discutono pensioni, tasse, crescita, sanità e debito pubblico, tra le pieghe della manovra trovano posto anche marciapiedi, parcheggi, maratone e musei. Non necessariamente uno scandalo. Ma certamente un piccolo atlante delle priorità della politica italiana.

Enrico Foscarini, 23 novembre 2026

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