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Il fascismo lo ha voluto il popolo italiano. Parola di Ignazio La Russa, presidente del Senato, che con una frase pronunciata davanti agli studenti a Milano ha riaperto la polemica sulla storia del Ventennio, attirandosi le critiche del centrosinistra e di diversi storici. Beh. La storia la conoscete. E sapete anche quante critiche s’è preso l’esponente dio FdI. Bene. Ma sapete qual è il paradosso? Che la stessa identica tesi, identica spiccicata proprio, l’ha sostenuta su La7 anche Tomaso Montanari, il grande accusatore del governo, tenuto in grande considerazione sulla rete di Cairo, il quale però ovviamente non è stato sommerso dalle stesse critiche di La Russa.

Tutto comincia il 13 novembre, durante l’incontro «Giovani di sana e robusta Costituzione» a Palazzo Marino. La Russa sostiene che «la volontà del popolo può essere imperfetta» e porta come esempio proprio l’avvento del fascismo. Ricorda la marcia su Roma e il successivo consenso ottenuto da Mussolini, precisando che il popolo aveva sbagliato. Il ragionamento del presidente del Senato riguarda il valore della sovranità popolare e i limiti del giudizio politico sulle scelte degli elettori.

Le reazioni non si fanno attendere. Il Pd milanese accusa La Russa di proporre una ricostruzione storica falsa. Il deputato dem Federico Fornaro contesta la sua interpretazione dell’ascesa del fascismo e chiede scuse per la memoria di Giacomo Matteotti. Anche il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, interviene duramente, accusando il presidente del Senato di voler riscrivere la storia.

La Russa replica il 17 novembre con una lettera al Corriere. Si dice stupito dalle critiche e rivendica il riferimento agli studi dello storico Renzo De Felice, sostenendo di aver voluto ricordare che le scelte degli elettori, giuste o sbagliate, devono essere valutate dalla storia. Poi sposta la polemica sul presente, accusando alcuni suoi avversari di considerare democratico il popolo quando vota a sinistra e ignorante quando sceglie la destra. Il presidente del Senato richiama inoltre le elezioni del 1924 e il sostegno iniziale dato a Mussolini anche da personalità successivamente diventate antifasciste, come Giovanni Gronchi e Benedetto Croce.

Il dibattito è ovviamente aperto. E non siamo noi ovviamente a volerlo chiudere. Anzi: a dire il vero ce ne freghiamo, visto che sarebbe ora di chiudere una volta per tutte questo infinito rincorrersi sempre sul Ventennio. Facciamo solo notare che se la tessa tesi viene sostenuta da Montanari o da La Russa, l’indignazione unanime è diversa. Chissà come mai…

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