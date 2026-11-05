Esteri

Perché Trump ha meritato la sconfitta

Dal rifiuto del woke e delle derive radicali dei democratici alla critica senza sconti a Trump: tutte le ragioni della sconfitta repubblicana

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Ovviamente non posso gioire per il successo dei candidati democratici nelle elezioni di midterm: detesto l’ideologia woke; non condivido la deriva radicale ed islamista di un partito che sembra avere abbandonato la sua tradizionale postura moderata. Le prime dichiarazioni di alcuni degli eletti (Talarico, El Fayed) mi sono parse sinceramente sconcertanti.

Meglio di loro Bernie Sanders, un socialista tutto di un pezzo che da decenni denuncia le storture del capitalismo americano. Tuttavia, con altrettanta sincerità e facendo mea culpa, debbo riconoscere che il  presidente Trump e il partito repubblicano hanno ben meritato questa sonora sconfitta, che mi auguro possa indurre il cuore profondo dell’America a recuperare i suoi valori tradizionali, ridicolizzati da un uomo che ha dimostrato di non essere all’altezza della sua carica.

Maro Baldassari, 5 novembre 2026

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