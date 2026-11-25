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Il calcio al rabbino, la condanna a otto mesi, le scuse davanti alla prospettiva del rimpatrio, la mobilitazione degli intellettuali e adesso lo stop all’espulsione. Ilyes Zahani resterà in Italia, almeno per il momento. Il tribunale di Milano ha sospeso il provvedimento di espulsione del ventenne nato nel nostro Paese da genitori tunisini, ma privo della cittadinanza italiana. Il giovane ha già lasciato il Centro di permanenza per il rimpatrio di via Corelli. Una decisione che riaccende le polemiche sulle conseguenze dell’aggressione antisemita dello scorso 16 settembre.

Secondo quanto riportato da Repubblica, per i giudici non ci sarebbe un adeguato bilanciamento tra i legami del ragazzo con l’Italia e le ragioni alla base del suo allontanamento. Zahani, assistito dagli avvocati Chiara Nicolai e Livio Neri, tornerà davanti al tribunale a febbraio, quando la questione dell’espulsione verrà nuovamente trattata.

Vale la pena ricordare da dove nasce questa vicenda. Lo scorso 16 settembre, in piazzale Bande Nere, a Milano, tre giovani avevano preso di mira un rabbino alla fermata dell’autobus. Prima la sottrazione del cappello, poi le derisioni, infine il calcio sferrato da Zahani. I protagonisti avevano negato il movente antisemita, derubricando l’accaduto a uno scherzo. Il ventenne era stato condannato a otto mesi di reclusione con pena sospesa, mentre il fratello Battar e il terzo ragazzo erano stati rimpatriati rispettivamente in Tunisia e in Marocco.

Per scongiurare l’espulsione di Ilyes si erano mobilitate una trentina di personalità, tra cui Gad Lerner, sostenendo la strada della giustizia riparativa. Una soluzione contestata dal presidente della Comunità ebraica di Milano Walker Meghnagi. A questo si aggiunge un particolare tutt’altro che secondario: secondo quanto emerso sulla stampa, il ventenne avrebbe alle spalle anche un precedente per rapina e diversi Daspo urbani. “Ho sbagliato e chiedo scusa. Ma mi fa rabbia essere mandato via. La mia vita è qui, anche se non ho la cittadinanza. Voglio tornare a casa, dai miei amici, dalla mia ragazza”, aveva dichiarato Zahani a Repubblica dopo il trasferimento nel Cpr.

Nessuno mette in discussione il diritto del giovane di contestare il provvedimento nelle sedi opportune, né la necessità di rispettare le garanzie previste dalla legge. Ma il punto è politico, prima ancora che giudiziario. Il fatto di essere cresciuti in Italia non dovrebbe rappresentare soltanto un argomento per rivendicare il diritto a restarvi, ma anche una ragione in più per rispettarne le regole.

In questi giorni si è discusso diffusamente del futuro di Zahani, dei suoi affetti, delle sue prospettive e delle difficoltà che incontrerebbe in Tunisia. Tutte considerazioni legittime. Sarebbe però opportuno riservare altrettanta attenzione al diritto di un rabbino di aspettare un autobus a Milano senza essere umiliato e preso a calci. Perché anche questa, fino a prova contraria, è una questione di convivenza civile.

Massimo Balsamo, 25 novembre 2026

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