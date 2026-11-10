Cosa ne penso di Marattin che approda a destra

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La volontà di Luigi Marattin di approdare nel centrodestra è una scelta del tutto legittima e, direi, persino azzeccata. Del resto, non vedo come un liberale possa immaginare di condividere un progetto politico con Schlein, Conte e Fratoianni. Semmai, trovo piuttosto bizzarro che un liberale abbia potuto militare nei Democratici di Sinistra, nel Partito Democratico, in Italia Viva e aver flirtato politicamente con Calenda fino all’ultimo.

Ma siamo generosi: accettiamo anche la folgorazione liberista sulla via delle prossime elezioni politiche. Il problema, però, è un altro: a cosa punta questa conversione? Alla legittima aspirazione personale di Marattin di conservare il proprio seggio parlamentare? Nel qual caso, francamente, la questione ci interessa assai poco. Oppure alla costruzione di un progetto politico autenticamente liberale e liberista, capace di incidere sulle scelte del centrodestra?

Perché, se è questa la seconda ipotesi, allora ci sono alcune domande alle quali Marattin dovrebbe rispondere.

Cominciamo da Roma

Nel 2027 si voterà per il Campidoglio. Una sfida che va ben oltre i confini amministrativi della Capitale e che potrebbe rappresentare un banco di prova nazionale per chiunque voglia costruire una proposta politica alternativa alla sinistra. Marattin cosa intende fare? Vuole contribuire alla nascita di una lista liberale e liberista, sul modello dell’esperienza portata avanti da Jonathan Targetti a Prato? Vuole sostenere il candidato del centrodestra, chiunque esso sia?

Oppure pensa di seguire le orme di Calenda e trattare per sostenere probabilmente Gualtieri, compiendo quella che per noi sarebbe una scelta politicamente scellerata?

E veniamo all’Unione Europea

Marattin intende continuare a riconoscersi nel costruttivismo europeo di Renew Europe e di quei sedicenti liberali che, insieme al PPE, hanno avallato ogni deriva centralista, burocratica e dirigista dell’Unione?

Oppure è finalmente disposto a mettere in discussione un modello di integrazione europea che, dietro la retorica del mercato unico, ha moltiplicato regolamenti, vincoli, imposizioni e politiche ecosdistopiche, comprimendo la libertà economica e la sovranità degli individui? Perché non basta definirsi liberali. Bisogna esserlo quando si tratta di scegliere tra mercato e pianificazione, tra libertà e divieti, tra individui e apparati burocratici.

Sono queste le risposte che ci interessano. Non le trattative per assegnare un seggio in Parlamento. Chi vuole rappresentare politicamente i liberali deve dimostrare di voler costruire qualcosa che sopravviva anche alle proprie ambizioni personali. Da parte nostra, non abbiamo preclusioni. Con chi fa sul serio siamo sempre disponibili a sederci a un tavolo. E magari potremmo cominciare proprio da Roma Capitale, oggi ostaggio del PD, dei suoi fiancheggiatori e di una visione radical chic della città, fatta di divieti, controllo sociale, ostilità verso l’automobile privata e ZTL che si vorrebbero estendere fino al Grande Raccordo Anulare.

Roma potrebbe essere il laboratorio di una vera alternativa liberale. Ma per costruirla servono idee, coraggio e coerenza. Non operazioni di sopravvivenza parlamentare. Perché un conto è cercare una casa politica per i liberali. Un altro è cercare una poltrona per se stessi.

Andrea Bernaudo, 10 novembre 2026

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