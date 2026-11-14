Eh no, Meloni che errore fare dietrofront: i “tagli” alla scuola sono sacrosanti

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È arrivato ieri sera il dietrofront del Governo sulla misurata riduzione all’organico del personale scolastico precedentemente inserito in manovra. A seguito delle due ore e mezza di confronto con i sindacati convocati a Palazzo Chigi per discutere i contenuti della legge di bilancio, ad annunciare il ritiro della norma che prevedeva il ridimensionamento futuro degli organici è stata direttamente Giorgia Meloni con una comunicazione a mezzo social.

È scoraggiante, per un liberale, sentirlo: il desiderio culturale dell’abbattimento di spesa improduttiva che soffoca la crescita del Paese anche in questo è rimasto un miraggio, sgretolatosi davanti alle pressioni dei sindacati. Un inutile autogol del Governo, per quanto ci riguarda, soprattutto per la strumentalità delle polemiche e delle critiche su questa specifica misura.

Sulla legge di bilancio varata dal governo per il 2027, infatti, l’opposizione ne ha dette di ogni. Vi dirò, è naturale ed è sano, nel gioco democratico: non solo perché l’opposizione deve naturalmente assolvere al suo ruolo, ma anche perché la concretizzazione pratica degli indirizzi ideologici di un governo piuttosto che un altro, la si rinviene soprattutto nell’individuazione di obiettivi, priorità e dunque nelle diverse scelte d’allocazione delle risorse pubbliche. È quindi fisiologico che la sinistra assistenzialista, quella dei soldi infiniti da superbonus o da reddito di cittadinanza – quell’amalgama partitica che negli scorsi anni ci ha deliziati mettendo a terra l’elenco dei modi con cui un Paese con l’ambizione della crescita, non deve spendere i soldi dei contribuenti – critichi la manovra del governo Meloni; a parti invertite, non avremmo assistito a niente di diverso. Quel che dovrebbe irritare un po’ tutti, però, è la fastidiosissima pratica di populismo da quattro soldi per cui i partiti di minoranza (e, come abbiamo visto, i sindacati) pensano di poter raccontare ai cittadini i delta finanziari dell’ultima manovra rispetto a quelle precedenti per mezzo della parolina che tanto terrorizza i coltivati nello statalismo: “tagli”. Tagli di qua, tagli di là, governo che taglia i diritti sociali, governo che se ne frega dei poveri, governo così, governo colà. Ed evito di continuare (potrei farlo all’infinito, vista la mole dei facili slogan che da sinistra veicolano come capi popolo dell’indignazione – per indurla) per non tediarvi e perché basta che accendiate tv o radio, che leggiate un quotidiano o che scrolliate i reel social dei leader del campo largo per rendervene conto da soli.

Quella sui “tagli sulla scuola” in legge di bilancio è una balla pazzesca inventata di sana pianta dalla sinistra politica e sindacale. A detta loro, il taglio si sarebbe concretizzato in una sforbiciata di circa 7.000 posti di lavoro tra docenti e personale amministrativo che, sommati agli interventi della manovra del 2025, avrebbe portato a quasi 15.000 unità la contrazione totale dei posti nel sistema scolastico statale nel giro di due anni. In questi giorni lo hanno ribadito apertamente, come fosse una verità: “La misura non è transitoria, è strutturale.” E questa bugia bella e buona la hanno piazzata lì, a conferma che per il governo Meloni la scuola non sarebbe un investimento utile.

Demagogia pura. Sleale, mistificatoria, inaccettabile: sono riusciti a far credere agli italiani che sarebbero stati licenziati 5mila docenti e 2mila unità di personale amministrativo. Tutto finto.

La verità, al limite, è che per il futuro (altro che “tagli”) in Italia ci sono 5.000 cattedre in meno da occupare perché negli ultimi anni è aumentato il numero di insegnanti e sono diminuiti gli studenti. E senza studenti, a cosa dovrebbero servire 5mila nuovi docenti? A riportare i dati a Montecitorio è Luigi Marattin, segretario del partito liberaldemocratico che con la sinistra condivide solo la posizione nell’emiciclo (i banchi dell’opposizione), non di certo la disonestà intellettuale: in particolare, tra il 2015 e il 2024 si è registrato un decremento del 10% del numero degli studenti, passati da 7,7 milioni a 6,9 milioni, e un aumento percentuale del 16% del corpo docenti, da 834.000 a 969.000.

Non serve essere economisti illuminati per capire che se ci sono meno studenti, servono meno docenti. Magari selezionati meglio, magari pagati meglio. La scuola non può essere concepita né come un utile strumento per garantire i livelli occupazionali, né come un ammortizzatore sociale attraverso il quale lo Stato mantiene in piedi un sistema di impiego pubblico fine a sé stesso. Certo, potrebbero non essere d’accordo i professionisti sindacali che, insieme ai kompagni di partito dentro il Palazzo, da sempre intendono come sistematica la trasformazione della scuola in una sorta di assumificio pubblico, dove la priorità pare non essere più quella di formare le nuove generazioni e trasmettere conoscenze ma inventarsi posti di lavoro e tutelare equilibri sindacali e rendite di posizione. Sprechi inutili.

Le pressioni – riuscite – che hanno portato al dietrofront il Governo, lo testimoniano. Ma in questa prospettiva, finiremmo per costruire un’istituzione scolastica mutuata e costruita ad arte come una sorta di reddito di cittadinanza meglio retribuito: ti garantisco uno stipendio, ti prometto un posto e, in cambio, ti chiedo semplicemente di alzarti la mattina, andare a scuola e contribuire a un meccanismo che con ogni probabilità sta già inutilmente consumando enormi risorse pubbliche senza produrre il valore educativo e sociale che in realtà dovrebbe generare. Un po’ troppo spesso la scuola è stata vista come un sussidio occupazionale e perciò è necessario ribaltare questa impostazione: non una scuola ostaggio di quanti l’hanno da sempre considerata garanzia di occupabilità, ma una scuola organizzata intorno a chi ci studia, i cittadini del domani (magari tenendoli al riparo dall’indottrinamento gramsciano – ma questa è un’altra storia).

Francesco Catera, 14 novembre 2026

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