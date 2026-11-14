Il “femminicidio” può cadere? Un giudice ricorre alla Consulta

Ascolta l'articolo 0:00 / --:--

La legge sul femminicidio arriva davanti alla Corte costituzionale. A sollevare la questione è stato il Tribunale di Modena con l’ordinanza n. 167 del 7 maggio 2026, firmata dal giudice Roberto Perrone e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 14 ottobre. Nel mirino c’è il quinto comma dell’articolo 572 del Codice penale, introdotto dalla legge 181 del 2025, che prevede un aumento della pena da un terzo alla metà per i maltrattamenti quando il fatto è commesso, tra l’altro, «come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna» oppure come limitazione delle libertà individuali della vittima.

Il punto sollevato dal giudice non è se la violenza contro le donne debba essere combattuta. L’ordinanza lo precisa espressamente: il legislatore può predisporre strumenti rafforzati di prevenzione, protezione e repressione. Il problema, secondo il Tribunale, è un altro: «l’aggravamento della pena del singolo fatto di reato in ragione del solo sesso della persona offesa».

La stessa condotta, una pena diversa

È qui che entra in gioco il principio di uguaglianza davanti alla legge. L’articolo 572, nella nuova formulazione, può infatti determinare una risposta penale diversa a fronte di condotte analoghe soltanto perché una vittima è donna e l’altra è uomo.

L’ordinanza osserva che le condotte indicate dalla norma non sono necessariamente legate al sesso della vittima. Controllare il telefono, impedire a qualcuno di uscire, limitare le sue relazioni o sottoporlo a prevaricazioni può avvenire tanto nei confronti di una donna quanto di un uomo. «Nessuna delle condotte descritte dall’articolo 572, comma 5, c.p. è legata indissolubilmente e per ragioni naturalistiche allo specifico sesso della persona offesa», scrive il giudice. Corte Costituzionale

Da qui la domanda costituzionale: può lo stesso fatto essere punito più severamente in funzione del sesso della vittima? Per il Tribunale, il problema è particolarmente evidente quando il legislatore prende una condotta già penalmente rilevante e le attribuisce un disvalore ulteriore non in ragione della sua concreta gravità, ma del fatto che sia stata commessa contro una donna.

Non è in discussione la tutela delle donne

La precisazione è importante perché evita un equivoco. Il giudice di Modena riconosce che la violenza di genere è un fenomeno reale e che il legislatore può intervenire anche sul terreno penale. L’ordinanza sottolinea che non viene contestata «la legittimità, in linea di principio, di un intervento legislativo che si faccia carico della particolare gravità e diffusività del fenomeno della violenza contro le donne».

Il problema è come intervenire. Secondo il Tribunale, una differenziazione della pena deve poggiare su una ragione concreta collegata al fatto e non soltanto su una categoria sociale. La stessa ordinanza riconosce che la donna può trovarsi ancora in una posizione di svantaggio e che il fenomeno della violenza di genere presenta una consistenza sociale. Ma, aggiunge, il disvalore socio-culturale di un fenomeno non può essere automaticamente trasferito sulla pena inflitta al singolo imputato.

La pena non può diventare un messaggio

È probabilmente il passaggio più interessante per chi guarda alla questione dal punto di vista dei principi liberali dello Stato di diritto. La pena, sostiene il giudice, deve essere legata al fatto commesso e alla responsabilità individuale. Non può diventare uno strumento per educare la società o per lanciare un messaggio politico-culturale. «Il diritto penale non può farsi carico di una funzione di rieducazione della società o di “bonifica culturale” generale», si legge nell’ordinanza, perché in questo modo la pena rischierebbe di trasformarsi in «uno strumento di stigmatizzazione esemplare, sganciato dal fatto del reo».

Il ragionamento è lineare: se due persone commettono la stessa condotta con le medesime modalità, ma una vittima è uomo e l’altra donna, la maggiore pena applicata soltanto nel secondo caso rischia di non essere più collegata alla maggiore gravità del fatto concreto. Diventa invece una risposta simbolica alla maggiore diffusività di un fenomeno sociale.

L’ordinanza lo formula in termini ancora più netti: «Quando il maggiore trattamento punitivo non è giustificato da una specifica modalità della condotta, ma dal significato sociologico che essa assume in quanto riconducibile a un paradigma culturale, la sanzione cessa di essere proporzionata al fatto e si trasforma in risposta simbolica al fenomeno complessivo».

Il paradosso delle vittime dello stesso sesso

La questione diventa ancora più complessa se si guarda alle relazioni tra persone dello stesso sesso. La legge, infatti, non distingue in base al sesso dell’autore, ma soltanto a quello della vittima. Ne consegue che l’aggravante può operare anche nel caso di una donna che maltratta un’altra donna. Secondo il Tribunale, in una situazione del genere diventa ancora più difficile giustificare la maggiore pena attraverso l’argomento della violenza maschile o di una struttura di potere tra uomini e donne.

Lo stesso problema, osserva il giudice, emerge nei rapporti tra uomini e nelle situazioni che coinvolgono persone transgender. La condotta materiale può essere identica, ma l’applicazione dell’aggravante cambia in funzione della qualificazione della vittima. È proprio questa asimmetria della tutela penale a essere sottoposta al vaglio della Consulta.

Anche le parole della legge finiscono sotto accusa

C’è poi un secondo profilo, meno politico ma altrettanto importante: quello della determinatezza della norma penale. Il Tribunale contesta infatti anche espressioni come «controllo», «possesso», «dominio» e «limitazione delle libertà individuali». Il problema non è negare che queste condotte possano essere gravissime, ma stabilire con sufficiente precisione dove inizi e dove finisca l’aggravante.

Il termine «possesso», per esempio, ha già un significato consolidato nel diritto civile e penale, mentre nella nuova disposizione viene utilizzato in senso figurato per descrivere una relazione tra persone. Il giudice si chiede quindi come distinguere concretamente «controllo», «possesso» e «dominio».

Analogo problema riguarda la «limitazione delle libertà individuali», formula potenzialmente molto ampia. Secondo il Tribunale, affidare all’interprete la delimitazione concreta di una fattispecie che comporta un aumento di pena rischia di entrare in tensione con il principio di legalità sancito dall’articolo 25 della Costituzione.

La soluzione sarebbe una parola: «persona»

Il passaggio forse più significativo dell’ordinanza riguarda la possibile soluzione. In teoria, osserva il giudice, la norma potrebbe essere resa neutra sostituendo alla parola «donna» la parola «persona». In questo modo l’aggravante non sarebbe cancellata come tutela contro condotte particolarmente gravi, ma verrebbe applicata indipendentemente dal sesso della vittima.

Il problema è che il giudice non può fare quella modifica da solo. In materia penale vale infatti il principio di riserva di legge: non spetta alla magistratura riscrivere una fattispecie penale ampliandone la portata. Per questo il Tribunale ritiene che l’unico intervento possibile sia, se la Consulta condividerà i dubbi, l’eliminazione della norma censurata.

Ed è proprio qui che la questione assume una portata più generale. Il Tribunale sostiene che l’eventuale incostituzionalità dell’aggravante dell’articolo 572 potrebbe richiedere alla Corte di valutare anche le aggravanti di identico tenore introdotte dalla legge 181 per lesioni personali, interruzione illecita di gravidanza, violenza sessuale, stalking e diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti.

La palla passa alla Consulta

Il Tribunale di Modena non ha dunque deciso che la legge sul femminicidio sia incostituzionale: ha sollevato la questione e trasmesso gli atti alla Corte costituzionale, sospendendo il processo e il decorso della prescrizione fino alla definizione del giudizio incidentale. Ora sarà la Consulta a stabilire se l’obiettivo di rafforzare la protezione delle donne possa giustificare una differenziazione della pena fondata sul sesso della vittima, oppure se anche nella lotta alla violenza di genere debba restare fermo un principio elementare dello Stato di diritto: la pena deve essere proporzionata alla gravità del fatto e alla responsabilità di chi lo ha commesso, non diventare lo strumento con cui l’ordinamento attribuisce al singolo la responsabilità simbolica di un intero fenomeno sociale.

Ed è proprio questo il cuore della questione sollevata da Modena: tutelare maggiormente chi è più esposto alla violenza è una scelta di politica criminale; punire diversamente due fatti identici in base al sesso della vittima è invece una questione di uguaglianza davanti alla legge. La risposta, questa volta, spetta ai giudici della Consulta.

Enrico Foscarini, 14 novembre 2026

Nicolaporro.it è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati (gratis).