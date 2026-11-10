L’illusione che il Campo Largo finge di non vedere

C’è un cortocircuito esilarante nel modo in cui il cosiddetto «campo largo» guarda a ciò che accade oltreoceano. Per mesi gli Stati Uniti guidati da Donald Trump sono stati dipinti dai progressisti italiani come il peggiore dei mali: il regno del populismo autoritario, la negazione dei diritti, una minaccia costante per le democrazie europee. Peste e corna, senza se e senza ma. Poi, improvvisamente, arrivano le elezioni di midterm. E basta un’affermazione dei democratici al Congresso, la cosiddetta «onda blu», per scatenare a sinistra uno dei più clamorosi esercizi di ipocrisia e arrampicata sugli specchi della politica recente.

D’incanto, nei salotti buoni del progressismo nostrano, la cartina degli Stati Uniti si tinge di ottimismo. La tesi, surreale quanto rivelatrice, è che quell’onda non sia altro che un’onda lunga, destinata a scavalcare l’Atlantico, attraversare l’Europa e approdare comodamente in Italia, spianando la strada a un governo di centrosinistra. Il ragionamento che circola da quelle parti è elementare, quasi fanciullesco: se gli elettori americani puniscono Trump e i repubblicani, significa che il vento è cambiato ovunque. E che basta importare la ricetta democratica d’oltreoceano per replicare lo stesso risultato anche a Roma.

È proprio qui che emergono due mali strutturali della sinistra nostrana: l’ipocrisia e, soprattutto, l’illusione. Ipocrisia, perché fino a ieri Washington veniva additata come il nemico giurato dei diritti e della democrazia, mentre oggi quegli stessi Stati Uniti diventano improvvisamente un modello da celebrare e persino da imitare. Naturalmente, però, soltanto quando a vincere sono i democratici.

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Illusione, perché pensare di interpretare la politica italiana usando la bussola elettorale del Texas o della California significa confondere due realtà profondamente diverse. Il campo largo sembra illudersi di poter vincere per procura: non ha ancora una visione autonoma, non propone una ricetta economica davvero riconoscibile e fatica a trovare un’identità politica realmente condivisa. Così, a corto di idee e di contenuti, finisce per vivere di luce riflessa, nella speranza che le maree elettorali americane facciano il lavoro sporco anche in Italia.

Peccato, però, che le elezioni non si vincano importando successi e modelli altrui. Servono idee, credibilità e una visione del Paese. Non certo l’illusione di poter vivere di riflesso su una competizione elettorale giocata a migliaia di chilometri di distanza.

Salvatore di Bartolo, 9 novembre 2026

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