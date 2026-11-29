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Consiglio non richiesto al deputato Rossano Sasso, ancor prima di entrare nella vicenda che lo ha visto definire “vigliacchi assassini” i partigiani che hanno ucciso nell’aprile 1944 il filosofo fascista Giovanni Gentile: mai dare alla sinistra assist del genere, attorno ai quali essa si possa compattare spostando il focus dall’attualità, seppur per temi nobili e sempre degni di memoria come l’antifascismo o la Resistenza. Al “campo largo”, diviso nei personalismi e privo di idee, non resta che il dibattito sul fascismo. È l’unico tema che lo può ancora accendere, unire vitalisticamente, ed in cui sono destinate a riconoscersi anche quelle stesse persone progressiste deluse dall’attuale sinistra.

Ciò non significa dover essere ipocriti, o nascondere le proprie idee. Il problema di fondo, però, è che da varie parti ideologiche si sia restii ad ammettere che tali vicende storiche abbiano sfumature e tendenze non sempre univoche. Che non devono, infatti, essere necessariamente motivo di polarizzazione. Venendo alla vicenda, il deputato Sasso ha definito “vigliacchi assassini” i partigiani responsabili della morte del filosofo ed intellettuale Giovanni Gentile, ideologo e fedelissimo del fascismo, fino all’ultimo dei suoi giorni. Come si evince, una cosa non esclude l’altra: un intellettuale di spicco può aver avuto pregevoli meriti nei propri studi o riforme politiche, così come il grande demerito di aver aderito ad un movimento criminale e deleterio per il nostro Paese.

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Il deputato Sasso dovrebbe perciò accettare che, per quanto si sia trattato in effetti di un vile ed ingiusto assassinio, nel Paese vi erano da due decenni fenomeni di repressione e discriminazione ingiustificabile, che non assolvono tali gesti, ma li rendono comprensibili e spiegabili nel quadro degli estremismi sorti dal clima di violenza e guerra civile degli anni ‘40. Oltre che di umiliazione per il nostro stesso Paese, invaso dai tedeschi della Repubblica di Salò, sostenuta da Gentile fino all’ultimo dei suoi giorni.

Non mi trovo altresì d’accordo con il richiamo della vicepresidente della Camera Anna Ascani, la quale ha sostenuto in modo universalizzante e categorico che in Parlamento non si possa parlare criticamente dei partigiani. Anche qui, bisognerebbe riconoscere che la Resistenza italiana sia stata un periodo nobile, importante, ma animata da molte tendenze e controversie al suo interno. Non sempre, infatti, il giusto e lo sbagliato sono il Bene e il Male. Molti partigiani comunisti di simpatie titine furono gli stessi che uccisero o complottarono contro i partigiani italiani che si rifiutarono di far convergere la propria eroica resistenza a favore delle tendenze dispotiche e criminali dei comunisti jugoslavi. I quali, assieme ai comunisti sovietici e ad alcuni esponenti del Partito comunista italiano, non furono assolutamente meno abietti dei fascisti.

La Resistenza è stata portata avanti da partigiani comunisti, cattolici, liberali, monarchici, repubblicani, socialisti. È per questo che dovrebbe essere patrimonio di tutti. Tra le vittime dei partigiani comunisti vi furono molti stessi partigiani italiani, “colpevoli” di essere di animo politico differente. La Resistenza è stata anche la loro. A Porzus morirono uccisi dai partigiani delle Brigate Garibaldi 17 “resistenti”, tra cui il partigiano italiano Guido Pasolini, fratello di Pier Paolo. Che non si possano definire “vigliacchi” nemmeno i suoi assassini, onorevole Ascani, cara sinistra?

Flavio Maria Coticoni, 27 novembre 2026

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