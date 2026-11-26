Ascolta l'articolo 0:00 / --:--

Non c’è pace alla Camera quando si parla di partigiani e di Giovanni Gentile. A pochi giorni dalle polemiche esplose in Aula sulla morte del filosofo quando Gianni Cuperlo, deputato del Partito Democratico, ha ricordato il ruolo di Gentile nel primo governo Mussolini e la sua adesione al regime fascista, il caso torna a infiammare il dibattito parlamentare. Questa volta a accendere nuovamente la miccia è Rossano Sasso, deputato di Futuro nazionale, il movimento legato a Roberto Vannacci.

Durante le dichiarazioni di voto sul decreto Scuola, Sasso prende la parola e legge un passaggio tratto dagli scritti di Gentile. Poi arriva la stoccata politica: definisce il filosofo “uno dei più grandi ministri dell’Istruzione della storia italiana” e conclude con un riferimento agli “assassini vigliacchi partigiani comunisti” che lo uccisero e a chi ancora oggi ne critica la figura.

Parole che fanno immediatamente saltare i nervi ai banchi dell’opposizione. In Aula partono le proteste, le voci si sovrappongono e la discussione degenera in un acceso scontro. A tentare di riportare l’ordine è la presidente di turno, Anna Ascani, costretta a intervenire più volte. I richiami non riguardano soltanto Sasso, ma anche i deputati Federico Fornaro del Pd e Marco Grimaldi di Alleanza Verdi e Sinistra. Insomma, l’ennesima seduta agitata, con la memoria di Giovanni Gentile che diventa ancora una volta terreno di scontro politico.

Nicolaporro.it è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati (gratis).