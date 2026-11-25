C’è una vecchia tentazione che torna puntualmente nel dibattito politico italiano: quando la povertà aumenta, la soluzione sarebbe andare a prendere i soldi da chi ne ha di più. Una ricetta semplice, apparentemente popolare, che permette di individuare subito un colpevole da colpire e di promettere una soluzione altrettanto immediata. È la strada che sembra voler imboccare il cosiddetto campo largo, con Giuseppe Conte, Elly Schlein e Alleanza Verdi-Sinistra nuovamente impegnati a rilanciare l’idea di una tassa sui grandi patrimoni.

Il problema è che la realtà economica è decisamente più complessa degli slogan elettorali. E, soprattutto, non funziona secondo la logica per cui, se qualcuno diventa meno ricco, qualcun altro diventa automaticamente meno povero. La ricchezza è anche e soprattutto il risultato di investimenti, iniziative imprenditoriali, innovazione, assunzione di rischi e lavoro. Un’impresa che cresce, assume dipendenti, conquista nuovi mercati e realizza profitti non sta necessariamente sottraendo qualcosa agli altri. Al contrario, può generare occupazione, stipendi e opportunità che prima semplicemente non esistevano.

È proprio questa distinzione che una certa cultura politica sembra fare fatica ad accettare: non tutta la ricchezza nasce da una rendita o da un privilegio. Esiste anche quella prodotta da chi investe, crea un’attività e contribuisce allo sviluppo economico del Paese. Mettere tutto nello stesso calderone significa ignorare la differenza tra chi produce valore e chi vive di rendite improduttive.

Naturalmente, nessuno sostiene che i grandi patrimoni non debbano essere tassati. Un sistema fiscale equo e improntato alla progressività deve contrastare l’evasione e chiedere a ciascuno di contribuire secondo le proprie possibilità. Ma una cosa è discutere seriamente di come finanziare i servizi pubblici, un’altra è trasformare la tassazione della ricchezza in una bandiera ideologica.

C’è poi un aspetto che spesso viene trascurato nel dibattito sulla patrimoniale. I grandi patrimoni non sono necessariamente montagne di liquidità depositate in banca. Possono essere aziende, quote societarie, immobili, partecipazioni e investimenti. Colpirli fiscalmente significa intervenire su risorse che spesso sono impiegate in attività produttive. Una tassazione mal concepita può rendere meno convenienti gli investimenti, spingere capitali e contribuenti verso altri Paesi e mettere in difficoltà proprio quelle realtà imprenditoriali che generano lavoro.

Ecco perché la domanda da porsi non dovrebbe essere quanto possiamo sottrarre ai più ricchi, ma quale sistema economico siamo in grado di costruire per consentire a un numero crescente di persone di migliorare le proprie condizioni di vita. Anche perché la riduzione delle disuguaglianze non coincide automaticamente con la riduzione della povertà. Si può ridurre la distanza tra ricchi e poveri senza migliorare concretamente la condizione di chi si trova in difficoltà. Se il patrimonio di una persona benestante diminuisce, non significa necessariamente che il reddito di una famiglia in difficoltà aumenti o che le sue condizioni di vita migliorino.

La vera battaglia contro la povertà si combatte creando lavoro, aumentando la produttività, migliorando la qualità dell’istruzione, favorendo la formazione professionale e mettendo le imprese nelle condizioni di crescere e pagare stipendi più elevati. Si combatte con un mercato del lavoro dinamico, meno burocrazia, una pressione fiscale sostenibile e uno Stato capace di aiutare davvero chi è rimasto indietro.

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Questo non significa negare il ruolo della redistribuzione. Le tasse finanziano sanità, scuola, infrastrutture e servizi essenziali. Le politiche sociali sono fondamentali per sostenere le persone più fragili e impedire che le difficoltà economiche si trasformino in esclusione permanente. Ma redistribuire le risorse non può diventare un alibi per rinunciare a creare nuova ricchezza. Ed è qui che la proposta della patrimoniale mostra tutti i suoi limiti politici ed economici. Perché è certamente più facile promettere di colpire i ricchi che spiegare come far ripartire la crescita, come aumentare i salari reali, come rendere conveniente assumere e come attrarre investimenti in Italia.

Ma la ricchezza, sia chiaro, non è il nemico della giustizia sociale. Il vero nemico è un’economia che non cresce, che non crea opportunità e che condanna troppe persone a restare ai margini. Se la sinistra vuole davvero combattere la povertà, farebbe bene a occuparsi di come aumentare le opportunità per tutti, anziché concentrare la propria battaglia su come ridurre quelle di chi ha già costruito qualcosa.

Salvatore di Bartolo, 24 novembre 2026

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