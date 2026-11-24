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Un breve video divenuto molto popolare nelle ultime ore sui social network può essere considerato il riassunto perfetto delle proteste studentesche di queste settimane. A un giovane manifestante, ripreso e intervistato in piazza durante i cortei sul carovita e i salari, è stato chiesto cosa vorrebbe fare da grande. La risposta non lascia spazio a interpretazioni: il ragazzo, infuriato col Governo per i salari bassi, risponde che vorrebbe “diventare un sindacalista, oppure lavorare per il partito di Rifondazione Comunista”.

Eccoli qui i giovani di sinistra: una generazione non particolarmente incline alla fatica che protesta chiedendo le dimissioni di istituzioni democraticamente elette tacciandole delle peggiori nefandezze, come se queste possedessero una bacchetta magica per alzare gli stipendi dopo vent’anni di appiattimento salariale. I dati, del resto, sono impietosi e consolidati: l’Italia è l’unica grande economia europea in cui i salari reali sono rimasti sostanzialmente fermi (o addirittura calati) negli ultimi decenni.

Mentre in Germania e Francia sono cresciuti del 25-30%, da noi la produttività del lavoro è cresciuta a ritmi irrisori, intorno allo 0,2-0,3% annuo. Ma proprio perché il problema persiste da tanto tempo, che colpa ha l’attuale Governo? Perché i ragazzi sono caduti dal pero solo ora, dopo anni di legislature di sinistra? Nelle ultime settimane la narrazione delle piazze richiede un aumento dei salari come se questi fossero tenuti bassi a causa di un decreto politico. Chiedono più Stato, più tasse sui “ricchi”, più contratti, più sindacato, più patrimoniale. E come sempre si fa finta di non vedere che il problema è altrove.

Tutta questa accozzaglia politica, questo ambaradan di luoghi comuni, frasi fatte, slogan che hanno l’età del dattero, si sublimano deliziosamente con le ambizioni professionali dell’intervistato di cui sopra. Per questo giovane, e per non pochi suoi coetanei, la politica e il sindacalismo non sono un ideale utile a formare un proprio pensiero nonché una passione a corredo di una fortunata vita professionale: sono e devono essere un lavoro. Un mestiere vero e proprio, con stipendio, carriera e status.

Questi ragazzi non aspirano a creare valore o a fare impresa. Sognano di diventare dei professionisti dello sciopero, idealmente indetto di venerdì.

Ma poi, scusate, i giovani denunciano la mancanza di posti di lavoro dignitosi e di salari adeguati, e poi indicano come sbocco prediletto proprio quei settori (partiti e sindacati) che non producono un soldo bucato e campano di sussidi? Come si fa a risalire la montagna con queste idee qui?

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Intendiamoci: il ragazzo del reel non è cattivo. Probabilmente non è nemmeno un aspirante poltronaro ed è un giovane idealista che crede davvero di poter cambiare il sistema dall’interno, diventando sindacalista e lavorando per il bene della collettività. Il problema è che i vertici dei sindacati che lui al momento considera suoi leader sono tra i responsabili di questo disastro. Ad esempio: perché questo giovane chiede le dimissioni di Giorgia Meloni ma non di Maurizio Landini che ha firmato i contratti dei vigilantes a 5€ l’ora?

Semplice: è il prodotto di un’educazione e di un clima in cui l’attivismo è stato elevato a virtù assoluta. A lui e a tanti altri è stato fatto un lavaggio del cervello che li ha resi obnubilati di fronte alla realtà. E finché molti giovani continueranno a vedere possibilità di carriera in sindacati e in partiti politici senza aver lavorato e aver prima fatto carriera, abbiamo poco da sperare…

Alessandro Bonelli, 24 novembre 2026

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