Occupavano il palazzo Spin Time? Gualtieri gli paga l’hotel 4 stelle

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Alberghi fino a quattro stelle, colazione, pranzo e cena pagati, esenzioni per la Ztl e persino il servizio di trasloco. L’assistenza agli occupanti dello Spin Time presenta un conto salato ai cittadini romani: 737.760 euro in sessanta giorni tra alloggi e pasti, secondo la ricostruzione di Quarta Repubblica. Una spesa che non si esaurisce con i primi due mesi, perché il Campidoglio guidato da Roberto Gualtieri ha prorogato l’accoglienza. E per una parte delle famiglie si è aperta anche la strada delle case popolari.

Al centro della vicenda c’è il palazzo di dieci piani nel cuore della Capitale, ex sede Inpdap successivamente passata a privati, occupato dal 2013. Da tredici anni lo Spin Time è il quartier generale del movimento per la casa Action. Ma il suo ruolo va oltre l’emergenza abitativa: nell’edificio si sono svolti appuntamenti delle campagne elettorali del Pd, dibattiti e tavole rotonde. Un luogo diventato anche un laboratorio politico del centrosinistra.

Il 29 luglio 2026 nell’immobile divampa un incendio. Tre giorni dopo Gualtieri attiva il piano d’emergenza per trovare una nuova sistemazione agli occupanti, quasi quattrocento persone secondo il racconto della trasmissione. Una parte viene accolta in una struttura a carico della proprietà dell’edificio, con il sostegno anche di una donazione di 500 mila euro. Per altri, invece, la soluzione individuata passa dagli alberghi. E in questo caso a pagare è il Comune. Quindi i romani.

Inizialmente l’accoglienza nelle strutture ricettive ha interessato 84 famiglie, per un totale di 232 posti letto distribuiti in nove strutture. Ad oggi, negli alberghi risultano ancora ospitati 58 nuclei familiari, circa 138 persone. Numeri ai quali si accompagna un elenco di spese che attraversa diversi quartieri della città, dal Vaticano al litorale.

Per un primo gruppo di sistemazioni, comprendente 49 posti letto in 22 camere, un costo di 2.524 euro al giorno, circa 151 mila euro nei primi due mesi. In un altro albergo, a Rebibbia, vengono conteggiati 69.360 euro per 23 posti letto. Vicino al Vaticano, l’ospitalità in un tre stelle sfiora i 62 mila euro, mentre per un residence sulla via Ardeatina il conto supera i 100 mila. All’Infernetto la scelta ricade su un hotel a quattro stelle: 32 mila euro per quattro camere. Seguono 30.240 euro per una sistemazione nel quartiere Alessandrino e 28.800 euro a Ostia. Nell’elenco presentato dal programma figurano anche 21.600 euro per un bed and breakfast e altri 10.080 euro per un tre stelle sulla Casilina. Il totale indicato dal servizio per i soli alloggi arriva a 521.760 euro nei primi sessanta giorni. Poi c’è il capitolo dei pasti. Per colazione, pranzo e cena Quarta Repubblica riporta un’ulteriore spesa di 216 mila euro, che porta il conto complessivo dell’accoglienza a 737.760 euro. E la proroga disposta dal Campidoglio lascia aperta la questione dei costi successivi.

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Non è tutto, perché viene prospettato anche uno scenario di spesa superiore ai due milioni di euro qualora la gestione dell’emergenza arrivasse a otto mesi. Una previsione, dunque, distinta dalle somme già indicate per il primo periodo. Il nodo politico è il modello scelto dalla giunta e la sua sostenibilità: quanto potrebbe pesare sulle casse comunali una soluzione analoga applicata anche ad altre occupazioni?

E attenzione, perché le misure non si fermano a camere e pasti. Agli occupanti dello Spin Time, riferisce il programma, è stata concessa anche l’esenzione dal pagamento del permesso Ztl, previa segnalazione della targa. Un’agevolazione che si aggiunge all’assistenza abitativa e che riguarda l’accesso delle loro automobili al centro storico. Per 38 nuclei familiari, invece, il Comune ha messo a disposizione case popolari. E per il trasferimento sono previsti anche mezzi e traslocatori.

Dall’emergenza provocata dall’incendio si arriva così a un insieme di interventi che comprende hotel, ristorazione, agevolazioni per la mobilità e trasferimenti nelle nuove abitazioni. Soccorrere chi è rimasto senza un tetto è un’esigenza, sia chiaro. Ma le modalità scelte, le cifre illustrate e il prolungamento dell’accoglienza pongono una domanda politica precisa alla giunta Gualtieri: fino a quando, e con quale conto finale, i romani dovranno finanziare questa gestione dell’emergenza nata in un palazzo occupato?

Massimo Balsamo, 10 novembre 2026

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