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«E che m’importa d’essere vinto nello spazio se sono destinato a vincere nel tempo?», lo scriveva Gabriele D’Annunzio in una lettera al suo legionario Alceste De Ambris, una volta che l’impresa di Fiume era ormai un ricordo. O meglio, una sconfitta. L’impresa del Carnaro. Una storia che a più di un secolo di distanza continua a sfuggire alle definizioni. Incasellabile. Tra contraddizioni, provocazioni e utopie, fu prima di tutto una storia di ribellione e di libertà.

E forse è per questo che quella è anche un po’ la storia di Pino Rauti. Perché Rauti ha perso più di quanto abbia vinto. Eppure, è riuscito a formare chi gli è stato accanto e chi è venuto dopo. Perché ci sono uomini che vincono sempre e non lasciano nulla. E altri che, pur perdendo quasi tutto, sopravvivono a sé stessi.

A cento anni dalla sua nascita, si può dire: la sua è stata una vita di sconfitte. A diciassette anni sceglie la Repubblica Sociale Italiana. La sconfitta della guerra. L’adesione e la rottura con il Movimento Sociale. I rapporti, da lui stesso ammessi, con ambienti militari, nel quadro dell’anticomunismo della Guerra fredda. La fondazione del Centro Studi Ordine Nuovo. Gli arresti e i processi. Sempre assolto o prosciolto.

È il 1972. Rauti viene arrestato nell’ambito delle indagini sulla strage di piazza Fontana. Almirante aveva promesso di candidarlo alle elezioni politiche. E mantiene la parola. Manda due notai a raccoglierne la firma in carcere. Rauti viene scarcerato poco prima del voto. Fuori da San Vittore, ad aspettarlo, c’è proprio Almirante. Viene eletto deputato e successivamente prosciolto.

E ancora, la corrente di Linea Futura. La vicesegreteria dell’MSI. Il fascino sul mondo giovanile. I Campi Hobbit, della cui bontà si convincerà solo dopo il successo della prima edizione. L’invito, diventato slogan, ad «andare oltre». Lo sfondamento a sinistra. Le sfide prima con Almirante e poi contro Fini. La segreteria del partito che dura appena diciotto mesi. «Un leone in gabbia». La definizione di chi gli è vicino quando è costretto all’ospedale e nel mentre il partito, che si reggeva su una flebile maggioranza, gli scivola via. La nuova sconfitta contro Fini. La svolta di Fiuggi. «Voi potete diventare anche buddisti; io resto cattolico, apostolico, romano. In termini politici, resto missino, orgogliosamente missino». Le parole di congedo dal – da lì a qualche minuto – non più Movimento Sociale.

Però qui non si vuole ripercorrere la sua vita. Esistono le biografie per quello. A cento anni dalla sua nascita cerchiamo di capire perché quel pensiero conta ancora. Una visione che affondava le proprie radici nel fascismo, ma che cercava di oltrepassare la dimensione della nostalgia. Perché per Rauti il passato doveva essere un punto di partenza. Non quello di arrivo.

«Non eravamo una forza conservatrice né un filone del socialismo: avevamo una filosofia specifica e originale, una nostra concezione della vita». Conservare cosa, del resto? Il capitalismo? Il consumismo? La società borghese? C’era Evola, certo. Il tradizionalismo. Una concezione spirituale della vita. Il primato della politica sull’economia. La convinzione che l’uomo non potesse esaurirsi nel ruolo di produttore, consumatore, elettore. Da qui lo sfondamento a sinistra. Il tentativo di contendere alla sinistra la questione sociale. Non con la lotta di classe, ma attraverso il corporativismo e la socializzazione. Parlare agli operai, agli esclusi, alle periferie. Non abbandonare la difesa dei più deboli.

E poi l’ecologia. La difesa della natura come qualcosa di più di una questione ambientale. Un legame profondo tra territorio, comunità e identità. E la gioventù. Il Fronte della Gioventù. Quel mondo giovanile stanco di dover avere come riferimento i ninnoli del Ventennio. Che non voleva omologarsi ai padri, ma parlare ai propri coetanei. E in Rauti trova una sponda per sperimentare nuovi linguaggi.

E qui arriviamo alla metapolitica. Una parola che non inventò Rauti. Ma fu nell’ambiente rautiano che molti di quei giovani trovarono lo spazio per cominciare a immaginare una destra diversa. Perciò la convinzione che la politica non cominci nelle urne. Perché la metapolitica è innanzitutto una questione di tempo. Tempo per diventare cultura. Cultura per diventare mentalità. Mentalità che si trasforma in consenso. Prima di conquistare una maggioranza parlamentare, bisogna contendere quella culturale. Perché un partito può vincere le elezioni ma perdere la battaglia più importante: quella sulla propria ragione d’essere.

Rauti voleva andare oltre. Ma fino a che punto era disposto ad attraversare la porta che lui stesso aveva aperto? Aveva insegnato a una generazione a guardare avanti, senza riuscire sempre, lui stesso, a distogliere lo sguardo dal passato. Per molti Rauti è stato un punto di partenza. Per altrettanti non quello d’arrivo.

Infatti, Rauti non ha vinto. Ha perso. Ma la sua sconfitta ha prodotto una scuola. Quando Rauti muore, nel 2012, Giorgia Meloni lo ricorda come un uomo che «con il suo esempio ha dimostrato che la politica è prima di tutto cultura, un patrimonio di idee aperto al confronto dialettico e intellettuale». Dieci anni dopo sarà proprio lei a portare la destra italiana alla guida del governo.

Ed è qui il paradosso più grande. La destra italiana ha raggiunto il potere anche attraverso quella svolta di Fiuggi che Rauti aveva combattuto. Fini aveva scelto di chiudere una stagione della storia della destra italiana per aprirne un’altra. Rauti si era opposto. E con lui una parte del mondo missino, che da quel congresso sarebbe uscita per continuare altrove la propria battaglia politica.

Non era una disputa su un nome o su una fiamma. Era una diversa idea di che cosa dovesse essere la destra. Una frattura profonda, che avrebbe consegnato agli uni la possibilità di governare e agli altri una progressiva marginalità. Ma la storia partitica non coincide sempre con quella delle idee. E alcune delle questioni sulle quali Rauti aveva insistito continuano a interrogare la destra. Il rapporto tra comunità e individuo. La questione sociale. L’identità. Il ruolo della cultura. E soprattutto la convinzione che la politica sia prima di tutto una trasmissione anziché una promessa.

E allora, a cento anni dalla nascita, che cosa rimane di Pino Rauti? Non il partito. Non le segreterie. Non il mondo che aveva immaginato e che non è mai riuscito a costruire. Rimane il suo modo di intendere la politica. Un’eredità che non ha conquistato il potere, ma ha formato un immaginario.

D’Annunzio, dopo Fiume, si interrogava sulla possibilità di vincere nel tempo. Pino Rauti, nello spazio della politica, è stato sconfitto. Se abbia vinto nel tempo, non spetta a una commemorazione stabilirlo. Ma che a cent’anni dalla sua nascita il suo nome continui a dividere e le sue idee a fare rumore è già un indizio.

Alessandro Imperiali, 17 novembre 2026

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