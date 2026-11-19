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Centoquarantasette sì, novantatré no, cinque astenuti. Con questa aritmetica la Camera ha dato il via libera definitivo alla legge contro l’antisemitismo. I cinque astenuti sono tutti del Pd, mentre il resto del partito ha votato no. Il dettaglio imbarazzante sta nella genealogia del testo.

Il governo non c’entra: la legge nasce in Parlamento, dall’unificazione delle proposte di Gasparri, Romeo, Scalfarotto e Graziano Delrio. Delrio è un senatore del Pd. Un anno fa, quando la depositò a titolo personale, i vertici del partito la liquidarono come «iniziativa personale». Oggi l’hanno affossata.

DALL’ASTENSIONE AL NO

4 marzo, Senato. 105 sì, 24 no, 21 astenuti. Il Pd si astiene, ma sei senatori riformisti votano a favore: tra loro Delrio, Filippo Sensi, Alfredo Bazoli.

Senato. 105 sì, 24 no, 21 astenuti. Il Pd si astiene, ma sei senatori riformisti votano a favore: tra loro Delrio, Filippo Sensi, Alfredo Bazoli. 30 settembre , Commissione Affari costituzionali della Camera. Il Pd non partecipa al voto. Il tergiversare elevato a metodo.

, Commissione Affari costituzionali della Camera. Il Pd non partecipa al voto. Il tergiversare elevato a metodo. 17 novembre, Aula. Il no. Il testo, nel frattempo, è rimasto identico, anche nelle virgole.

Quando un partito cambia voto su una legge che non è cambiata, a muoversi è stato il partito.

COMPAGNI DI STRADA

La novità (relativa) è Futuro Nazionale contro una legge sull’antisemitismo, accanto alla sinistra. Per Vannacci non è un debutto: i suoi tre deputati avevano già votato no al decreto armi per Kiev, come M5S e AVS, e avevano fatto lo stesso in commissione il 30 settembre. Ma stavolta nel mucchio c’è anche il Pd.

Gli estremi in Parlamento che si toccano per abbattere il governo. Nel 1933 lo chiamavano rossobrunismo e Weimar morì di quelle alleanze tattiche che tutti giudicavano innocue.

LA DEFINIZIONE DELLA DISCORDIA

Tutto ruota attorno alla definizione operativa di antisemitismo dell’IHRA, l’Alleanza internazionale per la memoria dell’Olocausto, adottata a Bucarest nel 2016 e recepita dall’articolo 1. Secondo Schlein confonde l’odio per gli ebrei con la critica al governo israeliano. Obiezione rispettabile, in astratto. Peccato che la memoria oggi le difetti.

29 maggio 2017, Parlamento europeo. Una giovane eurodeputata firma la proposta di risoluzione che invita Stati e istituzioni dell’Unione ad adottare proprio la definizione dell’IHRA. Si chiama Elly Schlein.

Parlamento europeo. Una giovane eurodeputata firma la proposta di risoluzione che invita Stati e istituzioni dell’Unione ad adottare proprio la definizione dell’IHRA. Si chiama Elly Schlein. 27 gennaio 2020, Palazzo Chigi. Il Consiglio dei ministri recepisce l’intero documento IHRA, esempi compresi. Il governo è il Conte II: Cinque Stelle e Pd. Allora era uno strumento da adottare. Oggi no… Angelo Bonelli la chiama «legge bavaglio». Il testo IHRA non è cambiato di una virgola. È cambiato il vento.

CHI HA ROTTO LE RIGHE

Liliana Segre aveva chiesto un voto condiviso e aveva detto che il testo non presenta reali criticità. Emanuele Fiano, presidente di Sinistra per Israele, ha minacciato di lasciare il partito. Piero Fassino ha parlato apertamente di «errore». Alla Camera, dopo l’annuncio di Fassino in Aula, si sono fermati a metà strada: cinque astensioni. Nessuno se l’è sentita di emulare i colleghi senatori che avevano votato a favore di una legge che portava la firma di Delrio. Tutti gli altri deputati PD in Aula hanno votato contro Delrio e contro la Schlein del 2017.

Giulio Galetti, 19 novembre 2026

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