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Il campo largo litiga su tutto, ma proprio su tutto. Sull’Ucraina, con il Pd favorevole al sostegno militare a Kiev e il Movimento 5 Stelle assai meno entusiasta. Sul riarmo europeo, che continua a scavare fossati tra le diverse anime dell’opposizione. Sulla politica estera, a partire dal Medio Oriente. E naturalmente sulle tasse, con la patrimoniale che per qualcuno rappresenta la soluzione a ogni male e per altri un argomento da maneggiare con estrema cautela. Eppure, dopo settimane di equilibrismi e riunioni, Elly Schlein e Giuseppe Conte sembrano aver trovato un terreno comune: rendere più facile ottenere la cittadinanza italiana. Quando si dice avere le priorità chiare.

Secondo quanto riportato da Repubblica, il tavolo sull’immigrazione del campo largo ha raggiunto una prima intesa sul cosiddetto “ius soli temperato”. Destinata a entrare nel programma della coalizione, la proposta prevede il riconoscimento della cittadinanza ai bambini nati in Italia da genitori stranieri, a condizione che almeno uno dei due risieda nel nostro Paese da tre anni. Per i minori nati all’estero, invece, si punta sullo “ius scholae” o “ius culturae”, legando il passaporto italiano al completamento di un ciclo scolastico. Quanti anni di scuola saranno necessari? Questo resta ancora da stabilire. A lavorare all’accordo sono stati Pierfrancesco Majorino per il Pd, Alfonso Colucci per il M5S, Maria Elena Boschi per Italia viva, Filiberto Zaratti per Avs, Riccardo Magi per +Europa e Franco Gabrielli per Più uno. Una tavolata piuttosto affollata, che almeno sulla cittadinanza sembra aver trovato un compromesso.

La novità non è di poco conto, soprattutto per i pentastellati. Fino a oggi il Movimento 5 Stelle aveva privilegiato una formula legata al percorso scolastico, prendendo le distanze dallo ius soli sostenuto da Pd, Avs e +Europa. Adesso arriva l’apertura alla versione temperata, peraltro meno restrittiva rispetto a quella contenuta in una precedente proposta di Italia Viva, che richiedeva almeno un genitore titolare di un permesso di soggiorno permanente.

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Resta però una questione di fondo. Tre anni di residenza di un genitore sono davvero sufficienti per riconoscere la cittadinanza italiana a un figlio? Il rischio è quello di trasformare un passaggio tanto importante in un automatismo legato a un requisito temporale piuttosto limitato, anziché a un percorso di integrazione consolidato. Tanto più che la normativa attuale già prevede la possibilità, per chi nasce in Italia da genitori stranieri, di ottenere la cittadinanza al raggiungimento della maggiore età, rispettando determinate condizioni. Senza dimenticare che una misura di questo tipo potrebbe incentivare le partenze.

Insomma, mentre la coalizione continua a cercare una sintesi sulle grandi questioni economiche e internazionali, il dossier cittadinanza registra un’accelerazione. Sulla patrimoniale si discute, sull’Ucraina ci si divide, sul riarmo si litiga. Sullo ius soli, invece, il campo largo scopre improvvisamente il piacere di andare d’accordo. Resta da capire se sia sufficiente per presentarsi agli elettori come una credibile alternativa di governo. Il buonsenso porterebbe a rispondere di no.

Massimo Balsamo, 18 novembre 2026

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