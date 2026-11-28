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Sono battezzato e quindi cristiano. Non praticante. Razionalista e profondamente nauseato dal comportamento della Chiesa cattolica, troppo impegnata a essere inclusiva per spendere anche una sola parola sulle migliaia e migliaia di cristiani che vengono trucidati dall’Islam (ovviamente quello radicale, per essere politically correct) oppure per cercare di comprendere le motivazioni per cui le chiese sono ormai drammaticamente vuote.

Ma non voglio certo addentrarmi in un dibattito teologico, nel quale farei la pessima figura di un balbuziente in mezzo a un conclave di sapienti. Come razionalista e amante della storia, il colpo di spugna che in molti (finanziati e non) tentano di dare alla nostra civiltà giudaico-cristiana, alimentando quello che Papa Ratzinger (forse l’ultimo Papa) chiamava l’inspiegabile odio dell’Occidente per l’Occidente, non mi provoca solo nausea, ma un continuo conato che, con l’approssimarsi del Natale, si trasforma in una patologia itterica.

L’Albero del Dono, voluto dall’amministrazione comunale di Milano, genera pietà e compassione, ma mi ha fatto affiorare alla mente anche un pensiero diverso. Diverso da che cosa? Da quello che, con Sala, sembra essere dominante e condiviso dalle cosiddette élite. Un pensiero che nasce da un interrogativo: ma dove sono finiti tutti i cristiani, quelli che un tempo frequentavano le chiese, che mandavano i figli a imparare il catechismo, che frequentavano la parrocchia?

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E allora ecco il pensiero, l’idea, per alcuni la bieca provocazione. Ma perché i milanesi che si professano cristiani, quelli che ancora raccontano ai loro figli l’imminente arrivo di Bambin Gesù, quelli che credono che i simboli della nostra civiltà e della nostra tradizione debbano essere preservati, non si recano, uno dopo l’altro, famiglia dopo famiglia, in piazza Duomo, a Milano, recando con sé una palla, un addobbo natalizio, una ghirlanda, tante stelle comete e slitte con le renne? Tutti in fila, a tutte le ore del giorno, sommergendo l’Albero del Dono di richiami al Natale. Certo, ci sarà anche qualche cristiano che, per ironia del destino, opera nel settore delle costruzioni e dispone di un’autogru, pronto ad aiutarli a trasformare un povero abete nell’albero di Natale che, in fondo in fondo, anche la Milano dei radical chic si meriterebbe.

E allora, tutti pronti a nascondere il dono più squallido: quello della banalità del non essere. L’invito (e ricordate: manca anche il puntale) ovviamente è esteso anche al sindaco, ai politici e, perché no, ai cardinali.

28 novembre 2026

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