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La fine dell’Europa e in essa dell’Italia non è data tanto dal vertice di Shenzhen dove tutti capiscono il senso della liaison fra due più un faraone, divisi su molto ma uniti nel disprezzo verso un continente, il nostro, incomprensibile, quanto nella scena che gira su X: due poveri deficienti, giovanili, che si battono freneticamente come tamburi, al suono di un tamburo, e fanno le lingue e si contorcono, fanno dei salti e questo sarebbe il senso dello sciopero anticapitalista per Hamas.

Poi anche nei vermiciattoli, sempre giovanili, che al suono delle solite litanie di viziate&viziati, quelle cantilene datate, noiose, insopportabili, coprono di vernice le divise di poliziotti e carabinieri, e lo sono vermiciattoli perché sanno che quelli, purtroppo, hanno l’ordine di non reagire, stanno lì solo come bersagli.

E fa incazzare davvero questa scena, per un sacco di ragioni, intanto perché non è giusto, punto: non esiste, vedere uomini umiliati mentre proteggono gente indifferente o ostile, uomini di uno Stato che si è arreso ed è per questo che gli Xi, i Trump, con contorno di Putin, non ci capiscono, perché non c’è niente da capire e ancor meno da giustificare. Da tollerare. Mette una rabbia quella scena, ‘ste giovani merde di cane che, come saprofiti s’approfittano, provocano come bambini bercianti che cercano la legnata in risposta, per poterci speculare e farsi candidare dal partito comunista.

Ma ne avessero! Un temporale di legnate! Invece lo Stato si arrende cedendo anzitutto la dignità; il fatto che i politici di sinistra esultino e quelli di destra, a parte qualche ruffianaggine volante, sostanzialmente se ne disinteressino, fa capire che qui, dello Stato, non frega niente a nessuno. Perché quando i suoi simboli, i suoi difensori in divisa vengono mortificati in tale modo, è segno che lo Stato è andato, è stato, participio passato del verbo stare, “lo Stato s’è spostato”, come cantava la meteora Francesco Magni a Sanremo (“Voglio l’erba voglio”, chi se lo ricorda, e soprattutto, “chi ci ricorda?”).

È un fatto di dignità. Noi ancora oggi seguiamo serie tv americane dove al cattivo di turno viene detto: provati a toccare uno di noi e vedrai. Uno di noi sbirri, pulotti o caramba che siano. E poi mantengono, una volta portati in commissariato. In Russia vengono frantumati sul posto, seduta stante. In Cina non ne parliamo, li fanno sparire direttamente. In Italia il dialogo va arricchito: provati a toccare uno di noi e vedrai che finisci in Parlamento, c’è AVS che già si lecca i baffi. E si predica, e anche si mette pratica, lo sfascio delle forze dell’ordine, il disarmo teorizzato da sinistra, praticato purtroppo da destra, in Valsusa e in altre proteste in favore di stragisti islamici (anche se la magistratura non è convinta), di maranza, di balordi assortiti, hanno provato serenamente a dargli fuoco ai poliziotti e nessuno ha pagato, ne hanno spediti duecento in ospedale e nessuno concretamente ne ha risposto.

Una questione di dignità. Di decenza. Di sopravvivenza dello Stato. Non ci si può eternamente limitare al fatto compiuto per poi fanfaronare: “con le forze dell’ordine sempre e comunque”. Errore anche tattico, perché se dette forze dell’ordine si sentono mandate allo sbaraglio, prese per i fondelli, finiscono a lungo andare per stufarsi e non è un bel segnale, di solito le derive autoritarie cominciano così; che le cerchi il partito comunista tatticamente sovversivo si può capire, che non si voglia porre un rimedio dall’altra parte, preoccupati del solito eterno macigno che poi fa le prediche sbagliate, è grave.

Al di là di tutte queste chiacchiere, la scena di uomini grandi e grossi costretti a togliersi la vernice di dosso, perfino dagli occhi, mette una rabbia che sa di sconforto e desiderio di vendetta: adesso ci pensiamo noi, se voi non potete. Poi, naturalmente, fortunatamente, non succede, ma è una sconfitta nella sconfitta.

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E per cosa? Perché il signor Landini, dovendosi guadagnare una nuova poltrona, senatoriale o ministeriale, paralizza il Paese ogni maledetto venerdì con uno schiocco di dita, completamente indisturbato, per l’orgasmo di Ilaria Salis, una vita scioperata, coi pretesti più indecenti? Una volta il carobenza, un’altra il carrello della spesa, l’altra ancora Gaza, quindi il disarmo (chirurgico, selettivo), quinci i cambiamenti climatici, poi la patrimoniale, poi perché ci vogliono più tagliateste islamisti, poi perché mi gira così. Poi stocazzo.

Scusate, ma che Paese è diventato mai questo? Questa volta al sior sioperaio gli è andata male, è finito bruciato lui, metaforicamente, ha imposto talmente tanti sioperi che perfino i comunisti non ne possono più, è diventato un lavoro a tempo pieno e, si sa, i comunisti di voglia di lavorare non scoppiano mai, sono ridotti che debbono scioperare contro gli sioperi. Chi non sciopera mai, e invece dovrebbero proprio e che il Paese si arrangi, sono quelli vestiti di azzurro o di blu bersagliati, sputacchiati, sverniciati. Anche le donne. Mentre stronzi mocciosi fanno il girotondo. Per la carità e per la serietà, non è davvero ora che anche basta?

Max Del Papa, 21 novembre 2026

È necessaria una particolare certificazione per partecipare alle manifestazioni di sinistra? pic.twitter.com/lLsEYIrvoX — Francesca Totolo (@fratotolo2) November 21, 2026

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