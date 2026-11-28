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Alla fine, a Report sono rimasti senza Ranucci, senza Mottola e con una buona fetta di telespettatori in meno. Non esattamente il risultato che ci si aspettava dalla riorganizzazione della trasmissione di Rai3. L’addio di Giorgio Mottola, che da lunedì inizierà a collaborare con Fanpage, assume infatti un significato particolare alla luce dei retroscena pubblicati oggi dal Quotidiano Nazionale. Secondo la ricostruzione di Alessandro Da Rold, l’inviato avrebbe coltivato, insieme a Giulio Valesini, l’ambizione di raccogliere l’eredità di Sigfrido Ranucci. Le cose, evidentemente, sono andate diversamente.

Ricordate? Era stato proprio Mottola, il 5 agosto, a comunicare all’allora conduttore che 47 giornalisti su 49 avevano approvato una proposta di riorganizzazione del programma. Ranucci l’aveva giudicata irricevibile, intravedendovi una sorta di commissariamento. Quello scambio di email era poi finito nelle carte del procedimento giudiziario che ha visto il Tribunale del lavoro di Roma respingere la richiesta cautelare di reintegro del conduttore. Tra le ragioni accolte dalla giudice Donatella Casari figurava proprio la necessità di ristabilire condizioni di lavoro adeguate all’interno della redazione. Ebbene: adesso che Ranucci non c’è più, se ne va anche Mottola.

Il giornalista, nella lettera di commiato indirizzata ai colleghi, racconta di aver maturato da tempo una crescente insofferenza nei confronti della gestione del programma. Già a giugno aveva ricevuto un’altra opportunità professionale, salvo decidere di rimanere per contribuire a salvare Report. Descrive quei mesi come un periodo “infernale, tossico e doloroso” e rimprovera ad alcuni colleghi la loro “manifesta pavidità”. Rivendica però la felicità provata quando era stata annunciata la nomina di Claudia Di Pasquale. Dunque, almeno nella sua versione, non sarebbe stata la mancata promozione a determinare l’addio.

“È una decisione che avevo iniziato a maturare già da qualche anno, in conseguenza della sempre maggiore insofferenza per una certa gestione e forse anche di una stanchezza verso i meccanismi di lavoro in cui iniziavo a sentirmi ingabbiato – si legge nella lettera, ripresa da Adnkronos –. Lo scorso giugno mi ero finalmente deciso a rompere gli indugi e avevo iniziato a pensare di accettare un’altra offerta di lavoro, ma la crisi gravissima che ha attraversato Report mi ha indotto a restare e provare a salvare il programma insieme a tutti voi”. “Non me ne sono pentito – aveva aggiunto Mottola – Per quanto sia stato tutto infernale, tossico e doloroso, era la cosa giusta da fare”. E ancora: “Non ho condiviso e ho spesso provato delusione e frustrazione per l’incertezza, l’ambiguità, la manifesta pavidità di alcuni colleghi, ma nel tentativo di costruire un fronte comune si è comunque creato con ciascuno di voi un legame intenso e fraterno che per me resterà per sempre indissolubile. La tensione che abbiamo vissuto insieme il giorno dell’attesa della nomina di Claudia e la finale esplosione di gioia collettiva costituiscono tra i momenti più belli e indimenticabili della mia vita”.

Bisogna anche guardare però a due numeri interessanti. Il primo riguarda il contratto che, secondo il Quotidiano Nazionale, Mottola avrebbe ottenuto da Fanpage: circa 240mila euro, senza che venga precisata la durata dell’accordo. Il secondo riguarda gli ascolti. Sempre secondo il quotidiano, Ranucci aveva chiuso la stagione con oltre il 12% di share e una media intorno al 9%. Il nuovo Report viaggerebbe invece su una media del 4,8%. Quasi la metà. “Non ho alcun dubbio che questo gruppo sarà in grado di riportare Report agli antichi splendori – ha scritto nella sua lettera Mottola rivolto ai colleghi – anche perché quegli splendori sono stati raggiunti esclusivamente grazie al lavoro, alla serietà e all’abnegazione di questo stesso gruppo. Non dico che sarà facile e neanche che sarà veloce, ma in questo Paese di giornalismo di inchiesta c’è bisogno e Report negli ultimi 25 anni ha offerto il giornalismo di inchiesta più libero, indipendente e sincero che ci sia stato in circolazione”.

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