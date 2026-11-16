Sai come gode Ranucci: seconda puntata, panico a Report per gli ascolti

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Chissà se Sigfrido Ranucci ha dato un’occhiata agli ascolti di Report. E chissà se, davanti ai numeri, gli sarà scappato un sorriso. Perché il nuovo corso della trasmissione di Rai 3, affidata dopo la sua uscita a Claudia Di Pasquale e Daniele Piervincenzi, non sembra essere cominciato sotto i migliori auspici. Anzi. Dopo una prima puntata già piuttosto deludente, la seconda ha fatto registrare un ulteriore tonfo. Domenica 15 novembre il programma ha raccolto appena 876mila spettatori, con il 4,5% di share. Una settimana prima erano stati 1.182.000, pari al 6,6%. Tradotto: oltre 300mila telespettatori persi in sette giorni. E più di due punti di share lasciati per strada.

Naturalmente bisogna considerare il contesto. Su Rai 1 andava in onda Belgio-Italia, una partita che ha monopolizzato l’attenzione degli italiani, anche se non è finita benissimo per gli azzurri, travolti 4-1. La Nazionale ha conquistato 8.006.000 spettatori, pari al 39,2% di share. Una concorrenza difficile per chiunque, figuriamoci per un programma che sta cercando di ricostruire il proprio rapporto con il pubblico dopo un cambio di conduzione così importante. Sarebbe quindi scorretto attribuire l’intero calo all’assenza di Ranucci. Ma sarebbe altrettanto curioso far finta che i numeri non raccontino nulla. Perché Report aveva già perso quasi mezzo milione di spettatori al debutto rispetto alla prima puntata della stagione precedente. E anche all’epoca della conduzione di Ranucci vi furono casi di concomitanza con l’Italia del calcio ma Report tenne un po’ meglio gli ascolti: domenica 16 novembre 2025, mentre Rai 1 trasmetteva in diretta Italia–Norvegia, valevole per le qualificazioni al Mondiale 2026, la trasmissione tenne incollati alla tv 1,463 milioni con il 7,3% nella fascia 21:38–23:01; la presentazione del programma, dalle 20:45 alle 21:38, fece invece 1,129 milioni e il 4,9%.

Il dato diventa ancora più interessante se si guarda alla concorrenza. Su Italia 1, Le Iene Inside hanno conquistato 1.142.000 spettatori e il 10,37% di share. Un risultato superiore a quello di Report, sia pure con una diversa collocazione e una diversa durata televisiva. Insomma, non è che gli italiani abbiano improvvisamente perso ogni interesse per l’approfondimento e le inchieste.

Il punto, naturalmente, non è stabilire se Di Pasquale e Piervincenzi siano bravi oppure no. Due puntate sono troppo poche per emettere sentenze definitive, e la qualità giornalistica di una trasmissione non si misura soltanto con l’Auditel. Però un primo problema degli ascolti esiste. Il nuovo Report doveva dimostrare di poter sopravvivere televisivamente all’uscita del suo volto storico. Per il momento, i numeri indicano una partenza in salita e una seconda serata ancora peggiore della prima. Una tendenza che la Rai dovrà cercare di invertire nelle prossime settimane.

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