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Ma davvero siamo arrivati al punto che provare a identificare chi aggredisce un poliziotto durante una manifestazione sarebbe una misura da regime sudamericano? A leggere le reazioni della sinistra all’emendamento di Fratelli d’Italia sulla vernice per riconoscere i violenti, sembrerebbe proprio di sì. Angelo Bonelli parla di «roba da squallido regime», evoca il Cile di Pinochet e denuncia il tentativo di «marchiare le persone che scendono in piazza come si marchia il bestiame». Riccardo Magi vede una «torsione autoritaria e illiberale», mentre il Movimento 5 Stelle denuncia una «deriva da regime sudamericano oltremodo pericolosa». Tutto molto suggestivo. Ma c’è un piccolo particolare che in questa indignazione rischia di scomparire: il problema dei violenti ai cortei esiste. Eccome se esiste.

Qualcuno ricorda quello che è successo a Torino il 31 gennaio scorso? Durante gli scontri per Askatasuna, un poliziotto di 29 anni, Alessandro Calista, venne isolato, circondato e massacrato di botte. Calci, pugni e persino colpi di martello. Le immagini fecero il giro d’Italia. Ebbene, a distanza di quasi dieci mesi, resta una domanda: chi era l’uomo che impugnava quel martello? Un ventiduenne, Angelo Francesco Simionato, fu arrestato con l’accusa di aver partecipato all’aggressione. Ma il 13 novembre è stato assolto dall’accusa di lesioni al poliziotto, perché i filmati hanno mostrato che non lo aveva colpito. È stato condannato soltanto per resistenza a pubblico ufficiale. Dell’identificazione dell’autore materiale delle martellate, invece, non risultano notizie pubbliche certe. E questo dovrebbe suggerire che riconoscere chi commette violenze in mezzo a centinaia di persone non è sempre così semplice. Nemmeno quando esistono dei video.

Ora, l’emendamento presentato da Alessandro Urzì alla legge di Bilancio propone di dotare la Polizia di Stato di «dispositivi marcatori idonei a rilasciare in maniera perdurante sostanze coloranti, traccianti o altri elementi identificativi». Lo stanziamento previsto è di 150mila euro. L’obiettivo è permettere di riconoscere successivamente chi prende parte agli scontri. Si può discutere della misura? Certamente. Si può ritenere che il testo debba essere precisato, limitato, accompagnato da garanzie? Assolutamente sì. Ma fingere che il problema non esista perché la soluzione proposta non piace è un’altra cosa. E non aiuta né le forze dell’ordine né i manifestanti pacifici.

Naturalmente trasformare gli idranti della polizia in giganteschi spruzzatori di vernice, colorando indistintamente chiunque si trovi in piazza, può avere dei problemi applicativi rischiando di “investire” anche chi non commette violenze. Ma non è questo l’obiettivo dichiarato dell’emendamento. La questione è individuare un criterio preciso che consenta agli agenti di intervenire contro chi cerca deliberatamente lo scontro, senza coinvolgere chi esercita pacificamente il diritto di manifestare. E allora perché non ragionare su una soluzione più circoscritta, con regole chiare e verificabili?

Per esempio, si potrebbe valutare l’introduzione di una fascia di sicurezza di due metri davanti ai reparti schierati in tenuta antisommossa, opportunamente segnalata e applicabile soltanto in determinate situazioni di ordine pubblico. Una distanza da rispettare quando gli agenti presidiano un varco o impediscono l’accesso a un’area interdetta. Certo: resterebbe il problema di quelli che lanciano bombe carta. Ma è altrettanto vero che è proprio nel tentativo di forzare cordoni e sbarramenti che si verificano molti degli scontri più violenti. Una distanza minima potrebbe ridurre le occasioni di contatto fisico e rendere più evidente quando qualcuno tenta di oltrepassare deliberatamente il limite.

A quel punto si potrebbe prevedere l’impiego mirato dei marcatori nei confronti di chi viola intenzionalmente quella fascia per aggredire gli agenti o forzare il dispositivo di sicurezza. Non contro la folla, non contro chi urla uno slogan, non contro chi protesta. E nemmeno automaticamente contro chi si ritrova a pochi centimetri da un agente per effetto di una spinta. Peraltro, il marcatore dovrebbe servire a facilitare un’identificazione, non a sostituire la prova di un reato. Il terzo elemento sono infatti le telecamere. L’effettivo coinvolgimento nelle violenze andrebbe poi provato anche con gli altri strumenti di indagine, tra cui le immagini che permetterebbero di verificare la condotta di chi viene identificato attraversi il marcatore. Un segno di vernice, da solo, non dimostra alcuna responsabilità penale; aiuta però all’identificazione dei violenti, quelli veri. A questo si potrebbe aggiungere l’utilizzo di spray urticante a lunga gittata, oltre che i fumogeni, per scoraggiare il corpo a corpo con i poliziotti.

È una proposta da discutere, naturalmente. Ma almeno proverebbe a rispondere al problema concreto. Perché tra marchiare indiscriminatamente i manifestanti e lasciare che gli incappucciati possano aggredire gli agenti per poi confondersi nella folla esistono soluzioni intermedie. Si possono cercare senza evocare Pinochet a ogni proposta sulla sicurezza. E soprattutto senza dimenticare quel poliziotto di Torino, a terra, mentre qualcuno lo colpiva con un martello.

Giuseppe De Lorenzo, 23 novembre 2026

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