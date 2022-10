L’Opec taglia la produzione di petrolio. Lezione a Ursula

Dimensioni testo Piccolo

Zuppa di Porro. Governo il piano della meloni sostiene il corriere della sera. In realtà per Repubblica si tratta soltanto di una Meroni che cerca alibi da farsi quattro risate a leggere l’incipit del pezzo di Carmelo lo Papa in cui distruggono la meloni prima che abbia toccato palla.Bruxelles continua con le minchiate sul Price CAP e Tabarelli ricorda i ritardi della politica.piccolo esempio di cosa voglia dire la legge della domanda e offerta bisognerebbe leggere in controluce quello che ha deciso ieri l’OPEC fantastico Capezzone sulla politica che non prevede e che dunque non sa governare.psicodramma PD oggi ci pensa anche barca.nel frattempo arriva il pizzino di Moody’s e la possibilità di declassare l’Italia.ancora le scemenze sull’auto green E la follia di Milano raccontata da Gandola.Gualtieri parla con il tempo e Debbio spiega perché è complicato attribuire una camera all’opposizione perché non si capisce bene chi sia.il nodo di servizi segreti. E quella storia incredibile della figlia di Dugin assassinata dagli ucraini secondo i servizi segreti americani e su cui l’Occidente non muove un ciglio. #RassegnaStampa6Ottobre