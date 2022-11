Zuppa di Porro 17 novembre 2022

Dimensioni testo Piccolo

Normale

Grande

Zuppa di Porro

Guarda questo video su YouTube

Zuppa di Porro. Stavamo scatenando una guerra mondiale, ma avevam,o sbagliato missile, Come insegnano le prove false su Saddam, il problema non sono i fatti, ma le volontà. E dopo il Midterm, l’America ha deciso di non volere l’America. Avvisate a sinistra.

Meloni vede Xi, il dittatore che si può incontrare e gli vende, secondo il Messagero, 200 aerei. Quella della ricottina, per lustri al Giornale, la Soffici, critica la Meloni e la figlia al vertice. E Sallusti se le magna.

Pensavate fosse solo la Sicilia, dove dopo pochi setteimane Schifani si perde un pezzo di Forza Italia, ma lo sapete che i giornali tedeschi oggi non fannbo che parlare dello scandalo di Berlino, devo rifare le elezioni perchè le avevano roganizzate male: i tedeschi.

Il foglio se la prende con Ricci di Striscia, De Benedetti parla di sisuguaglianza e di ambiente, e il mondo non ride alla sua ennesima fanfaronata sul Corsera. Vebbè landini dice che 3k per i dipendenti non servono e Repubblica ci apre.

Saviano piagnucola ma querela. Boom Btp italia. e te credo.

#rassegnastampa17nov