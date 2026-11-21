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Alessandro Barbero torna a parlare della guerra in Ucraina e ancora una volta sul banco degli imputati finisce soprattutto l’Occidente. La Russia ha invaso un Paese sovrano, ma nella ricostruzione dello storico torinese l’aggressione di Mosca passa rapidamente sullo sfondo, lasciando spazio alle presunte responsabilità di chi ha sostenuto Kiev. E così, davanti agli studenti del campus Einaudi di Torino, il professore ha rilanciato una lettura del conflitto destinata a far discutere. Con tanto di accuse all’Occidente e di un sorprendente affondo su Boris Johnson.

“L’Ucraina ha rifiutato un accordo con la Russia sapendo benissimo che questo era quello che l’Occidente voleva, anzi l’Occidente gliel’ha imposto”, ha sostenuto Barbero. Non contento, ha rincarato la dose: “Boris Johnson quando Zelensky stava per mettersi d’accordo con Putin è volato a Kiev per dire no, non fateli questi accordi”. Fino alla conclusione, secondo cui l’Ucraina era consapevole “di essere usata dall’Occidente”, che avrebbe avuto le proprie ragioni per “voler provocare e indebolire la Russia”.

L’ #Ucraina ha provocato in tanti modi la Russia che ben le sta! Che vergogna, profondissima vergogna caro Prof. #Barbero pic.twitter.com/pd5K8MDfYL — Elisabetta Gualmini (@gualminielisa) November 20, 2026

Insomma, Kiev ridotta a una pedina nelle mani delle potenze occidentali, mentre Putin sembra quasi diventare il destinatario delle provocazioni altrui. Peccato che la ricostruzione sul presunto accordo di pace fatto saltare da Johnson presenti qualche problema. Le trattative di Istanbul della primavera 2022 produssero bozze e ipotesi negoziali, non un’intesa definitiva pronta per essere firmata. Rimanevano questioni sostanziali irrisolte, dalle garanzie di sicurezza alle condizioni militari. L’atteggiamento degli alleati occidentali ebbe un peso, ma non è corretto affermare che Johnson abbia imposto a Zelensky di respingere un accordo già concluso. Senza dimenticare che si tratta di una versione smentita dallo stesso presidente ucraino.

Ma per Barbero la questione sembra avere contorni decisamente più netti. E poco importa che a decidere di invadere l’Ucraina, il 24 febbraio 2022, sia stato Putin. O che Mosca avesse già annesso illegalmente la Crimea nel 2014. Nella narrazione dello storico, il ruolo dell’Occidente diventa centrale al punto da lasciare in secondo piano le responsabilità del Cremlino.

Non è neppure la prima uscita controversa del professore. A gennaio aveva scatenato una polemica sostenendo che proprio la Crimea fosse in Russia e fosse sempre stata russa, provocando la dura reazione di Carlo Calenda. A settembre era tornato a minimizzare la minaccia militare di Mosca, osservando che i russi faticavano a conquistare Kramatorsk e mettendo in dubbio l’ipotesi di un’avanzata verso l’Estonia.

Un ragionamento riproposto anche davanti agli studenti torinesi. La Russia, secondo Barbero, sarebbe “un nemico enormemente più debole dell’Europa dal punto di vista militare ed economico”. Da qui la convinzione che sia “una totale invenzione” immaginare Mosca capace di invadere l’Europa, tanto da contestare la necessità di ulteriori investimenti nella difesa. Lo storico ha poi avvertito che l’aumento degli armamenti potrebbe accrescere le tensioni con una potenza che dispone di migliaia di testate nucleari.

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Naturalmente nessuno deve immaginare i carri armati russi in marcia verso Lisbona per interrogarsi sulla sicurezza europea. Il problema riguarda anche la protezione dei Paesi baltici, della Polonia e del fianco orientale della Nato, che considera la Russia una minaccia di lungo periodo pur non ravvisando un attacco imminente. Criticare il riarmo, discutere gli errori occidentali e invocare una soluzione diplomatica sono posizioni del tutto legittime. Ben diverso è presentare come una certezza immarcescibile ciò che rimane una ricostruzione controversa. Soprattutto quando si attribuisce all’Occidente il potere di decidere il destino dell’Ucraina, dimenticando che gli ucraini hanno una volontà politica propria. Da uno storico del prestigio di Barbero ci si aspetterebbe almeno questa distinzione.

Massimo Balsamo, 21 novembre 2026

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