Intelligenza Artificiale e finanza: la fiducia è tutto

L’accelerazione impressa dall’Intelligenza Artificiale ai processi di trasformazione del settore finanziario sta ridefinendo non soltanto l’architettura operativa degli intermediari, ma anche i presupposti epistemologici su cui si fonda la creazione di valore nell’industria dell’intermediazione. Dall’asset allocation alla gestione del rischio e ai modelli predittivi, l’AI si configura come un’infrastruttura destinata a modificare profondamente i meccanismi di allocazione del capitale e le dinamiche di interazione tra istituzioni e investitori.

Il fattore fiducia

Tuttavia, la crescente sofisticazione delle capacità computazionali si confronta con un elemento strutturalmente irriducibile alla logica algoritmica: la fiducia. La finanza opera infatti in un contesto di incertezza non eliminabile, nel quale le decisioni di investimento non possono essere ricondotte esclusivamente a processi di ottimizzazione quantitativa, ma richiedono valutazioni prospettiche, interpretazione del contesto e gestione dell’ambiguità.

È all’interno di questa prospettiva che si colloca la riflessione di Paolo Sironi, Global Research Leader nonché autore del recente Quantum Sapiens e tra i principali studiosi internazionali dell’applicazione dell’Intelligenza Artificiale ai servizi finanziari.

La sua analisi supera la tradizionale dicotomia tra efficienza tecnologica e centralità della relazione, proponendo un paradigma nel quale l’AI rappresenta un moltiplicatore della qualità fiduciaria del rapporto tra intermediario e cliente, a condizione che sia inserita in architetture di governance fondate sulla trasparenza radicale degli incentivi, sulla contestualizzazione delle decisioni e su un evoluto framework di AI risk management.

DAMIANO PERRONS: L’Intelligenza Artificiale sta rapidamente trasformando il settore finanziario, ma la finanza resta comunque fondata sulla fiducia. In che modo ritiene che l’equilibrio tra capacità algoritmica e fiducia umana evolverà nei prossimi anni? Esiste un limite oltre il quale la tecnologia rischia di compromettere proprio quel capitale fiduciario su cui si fondano i mercati?

PAOLO SIRONI: La finanza si fonda sulla fiducia perché gli investitori devono prendere decisioni in condizioni di incertezza fondamentale, endogena al sistema. Nessuno, nemmeno i banchieri più esperti, può prevedere con certezza l’andamento dei mercati.

In questo contesto, l’adozione dell’AI aggiunge valore solo se si comprende appieno la vera natura della finanza e, di conseguenza, i limiti intrinseci dell’Intelligenza Artificiale nel dialogare con l’investitore in situazioni di incertezza.

L’equilibrio futuro sarà ibrido: da un lato interazioni pienamente autonome su piattaforme guidate da Agentic AI, dall’altro rapporti interpersonali di consulenza in cui la tecnologia non sostituisce la fiducia umana, ma la rende più visibile e giustificata. In entrambi i casi, si tratta di progettare uno strumento che rafforza la relazione quando è costruito con intelligenza contestuale e cosciente. La domanda centrale diventa quindi: qual è il valore reale della relazione finanziaria e come può l’AI contribuire a un processo autentico di “money for value”?

L’importanza della trasparenza

DP: Per lungo tempo la finanza ha misurato il successo attraverso metriche quantitative: rendimento, rischio, efficienza. Oggi emerge sempre più la necessità di considerare obiettivi personali, benessere finanziario e sostenibilità delle scelte economiche. Stiamo assistendo a un cambiamento di paradigma nel modo in cui definiamo il valore in finanza?

PS: A mio giudizio, il valore in finanza non risiede nei singoli prodotti né nelle allocazioni patrimoniali in sé, ma nella capacità – umana o digitale – di accrescere la coscienza finanziaria dell’investitore in funzione dei suoi obiettivi personali, familiari o imprenditoriali. Non si tratta più soltanto di massimizzare il rendimento corretto per il rischio, ma di accompagnare le persone verso scelte sostenibili nel tempo, che tengano conto del loro benessere complessivo e dell’impatto sistemico.

Questo cambiamento di paradigma pone al centro la trasparenza. La fiducia non si costruisce con il marketing, ma si acquisisce e si preserva solo attraverso un processo di trasparenza radicale che diventa esso stesso modello di business.

Nel momento in cui si codificano gli algoritmi e si definiscono le regole di ingaggio della tecnologia, gli incentivi della relazione diventano trasparenti: al management, affinché possa guidare il processo aziendale; al regolatore, affinché possa verificarne l’aderenza alle norme etiche e aziendali; e, per riflesso, al cliente, affinché possa operare in un contesto di fiducia.

Questo è il cambiamento più significativo che gli operatori saranno chiamati a realizzare se vorranno avere successo: un’evoluzione del modello di business e degli incentivi della relazione, fondata sulla trasparenza radicale e necessaria per scalare l’uso dell’AI in modo sostenibile e conforme alla regolamentazione.

Potere al cliente

DP: L’Intelligenza Artificiale promette di democratizzare l’accesso a conoscenze e servizi prima riservati a pochi. Tuttavia, la storia insegna che le innovazioni tecnologiche tendono spesso a creare nuovi vantaggi competitivi per chi è già in posizione privilegiata. Ritiene che l’AI renderà la finanza più inclusiva o che rischi di ampliare ulteriormente le disuguaglianze informative e patrimoniali?

PS: L’AI può rendere la finanza più inclusiva, ma solo a condizione che sia accompagnata da una trasparenza radicale nella codifica degli incentivi e da una regolamentazione di tipo consequenzialista.

Le piattaforme, infatti, hanno la capacità di democratizzare l’accesso a servizi contestuali e personalizzati, favorendo la crescita della coscienza finanziaria anche tra segmenti finora esclusi.

Ma senza questa trasparenza e senza un quadro etico chiaro, il rischio di ampliare le disuguaglianze informative e patrimoniali diventa invece concreto: chi controlla dati e algoritmi opachi può ottenere un vantaggio sproporzionato. La vera sfida è quindi trasformare l’AI in uno strumento di empowerment del cliente, anziché in un meccanismo di estrazione asimmetrica di valore.

DP: Le nuove generazioni si confrontano con mercati del lavoro meno lineari, maggiore longevità, trasformazioni tecnologiche accelerate e sistemi previdenziali sotto pressione. In questo contesto, quale dovrebbe essere il ruolo della consulenza finanziaria del futuro: guidare decisioni di investimento o accompagnare le persone nella costruzione di progetti di vita sostenibili nel lungo periodo?

PS: Il ruolo della consulenza finanziaria del futuro sarà quello di accompagnare le persone nella costruzione di progetti di vita sostenibili nel lungo periodo. Le decisioni di investimento diventeranno uno strumento, non il fine ultimo.

Questo approccio è pienamente coerente con il modello di Contextual and Conscious Banking che propongo: una finanza che parte dai bisogni reali e contestuali delle persone, le aiuta a sviluppare una maggiore coscienza finanziaria e le supporta su orizzonti temporali lunghi, tipici della longevità e delle carriere non lineari. Non si tratta più di finanza comportamentale, talvolta opaca nei mezzi, ma di finanza trasparente come precondizione all’ingaggio relazionale per le decisioni di vita più importanti.

AI risk management

DP: Volendo immaginare il settore finanziario da qui al 2030, quale potrebbe essere il principale elemento distintivo tra le istituzioni che prospereranno e quelle che perderanno rilevanza? La superiorità tecnologica, la qualità dei dati, la capacità di interpretare i bisogni umani o qualcosa di ancora diverso?

PS: Beh, la tecnologia può replicare pattern di ragionamento, ma non necessariamente l’esperienza soggettiva, l’empatia e la responsabilità morale che rendono credibile una relazione finanziaria. Il limite si raggiunge quando gli algoritmi diventano scatole nere e gli incentivi restano opachi. Questo rischio esiste anche nella finanza tradizionale, ma risulta molto più accentuato nel mondo digitale per via della scalabilità esponenziale delle soluzioni.

Le scelte vincenti saranno quindi quelle di natura architetturale, fondate su una visione coerente sia della finanza – intesa come sistema intrinsecamente incerto – sia dell’Intelligenza Artificiale, intesa non come tecnologia deterministica basata su semplici regole “if-then”, bensì come processo probabilistico che richiede monitoraggio continuo. Solo così è possibile costruire un rapporto uomo-macchina coerente e realmente orientato al benessere dell’utente.

Dal punto di vista aziendale, il principio chiave di queste architetture è l’AI risk management. Se negli anni ’90 si diceva che “ogni banchiere è un risk manager”, oggi ogni banchiere deve essere un AI risk manager. Nel 2030, le istituzioni che prospereranno saranno quelle capaci di coniugare piattaforme potenti con un approccio di risk management trasparente e cosciente, capace di rafforzare la fiducia e la coscienza finanziaria dei clienti.

Quelle che perderanno rilevanza saranno invece quelle che continueranno a vedere l’AI soltanto come strumento di efficienza o di estrazione di valore, senza affrontare le implicazioni etiche e di rischio. Il vero discrimine sarà la capacità delle organizzazioni di rimanere profondamente umane e consapevoli dell’incertezza finanziaria cui i clienti sono esposti, mentre diventano sempre più potenti grazie all’Intelligenza Artificiale.

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