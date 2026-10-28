Mamdani congela gli affitti e finisce in tribunale

A New York persino i contratti tra privati diventano materia di promesse elettorali. Per circa un milione di appartamenti, gli aumenti non dipendono dall’accordo tra proprietari e inquilini, ma da un’autorità i cui membri sono nominati dal sindaco.

Zohran Mamdani, durante la campagna, aveva già annunciato quale risultato voleva ottenere: “Da sindaco congelerò gli affitti ogni anno del mio mandato. È una garanzia”. Il collegio ha poi votato in quel senso. I proprietari hanno fatto ricorso e la questione supera la procedura: fino a che punto la politica può disporre dei contratti altrui?

Una decisione politica

Il 25 giugno scorso, il Rent Guidelines Board, l’autorità competente per gli adeguamenti dei canoni stabilizzati, ha fissato allo zero per cento gli aumenti consentiti. Il blocco si applica ai contratti annuali e biennali che iniziano tra il 1° ottobre 2026 e il 30 settembre 2027. Non abbraccia l’intero mercato, ma coinvolge moltissime abitazioni. Per la prima volta il congelamento si estende anche ai contratti biennali.

Come ha ricostruito l’avvocato e analista americano C. Jarrett Dieterle, ricercatore del Manhattan Institute, in un articolo pubblicato su Reason, una delle più importanti riviste libertarie degli Stati Uniti, il collegio ha nove membri e deve deliberare autonomamente secondo i criteri di legge. Sei componenti sono stati scelti da Mamdani. Poche ore prima del voto, Christina Smyth, rappresentante dei proprietari, si è dimessa denunciando una procedura a suo giudizio orientata fin dall’inizio verso il congelamento.

I ricorrenti sostengono che il risultato era stato già deciso in partenza e che l’esame dei dati sia servito a giustificarlo. La città ha negato qualsiasi interferenza e ha sostenuto che sono state considerate anche le difficoltà economiche degli inquilini. Si discute, dunque, di un possibile condizionamento, non di un illecito accertato.

Nel ricorso presentato a luglio, i locatori hanno chiesto l’annullamento del provvedimento. Il giudice Brendan Lantry ha disposto l’acquisizione delle comunicazioni tra municipio e autorità. Quelle finora emerse mostrano contatti, ma non ordini diretti del sindaco. Ancora il 13 ottobre le parti discutevano dell’istruttoria: nessuna decisione sul merito e blocco tuttora efficace. Occorre stabilire se il collegio abbia deliberato autonomamente o dato veste amministrativa ad una promessa elettorale.

Costi scaricati sui privati

Intanto, i numeri mostrano quanto costi amministrare il mercato al posto di chi vi opera. Secondo i dati ufficiali, nel 2026 le spese operative degli edifici con appartamenti stabilizzati sono salite del 5,3 per cento; per il 2027 si prevede un ulteriore aumento del 4,1 per cento. Tra le voci più pesanti figurano combustibile (+11 per cento), assicurazioni (+10,5) e manutenzione (+6).

L’adeguamento consentito, invece, resta pari a zero. Imposte e bollette non obbediscono al municipio: è generosità pubblica esercitata con il denaro altrui. Né la questione cambia se un proprietario possiede un solo alloggio o un intero patrimonio immobiliare. Un diritto non dipende dalle condizioni economiche del titolare.

Chi concede l’uso di un bene ha titolo a concordarne il corrispettivo; la politica non può appropriarsi di questa facoltà soltanto perché promette vantaggi a una parte dell’elettorato. La misura non trasferisce risorse dal bilancio pubblico agli inquilini: scarica sui privati il costo di una decisione alla quale non hanno consentito.

La lesione del diritto si riflette immediatamente sull’economia. Il canone è anche un segnale: trasmette informazioni sulla domanda, sulla disponibilità degli alloggi e sulla convenienza degli investimenti. Se un’amministrazione ne impedisce l’adeguamento mentre i costi crescono, altera il calcolo economico di chi costruisce, recupera o destina un immobile alla locazione. Progetti rinviati e alloggi sottratti all’offerta sono possibili effetti di una misura che pretende di combattere la scarsità comprimendo i prezzi.

Il paradosso del controllo

È proprio qui che emerge la contraddizione del controllo degli affitti: nel tentativo di rendere le abitazioni più accessibili, la politica trasferisce sui proprietari il costo delle proprie scelte, trasformandoli nei finanziatori obbligati di una politica sociale. Ma il bisogno di una casa non attribuisce alcun diritto sui beni altrui, né legittima l’amministrazione pubblica a imporre condizioni diverse da quelle liberamente concordate.

La violazione dei diritti proprietari produce, peraltro, conseguenze economiche che aggravano il problema che si pretende di risolvere. Il congelamento dei canoni, infatti, avvantaggia chi già occupa un alloggio regolato, ma scoraggia nuovi investimenti e riduce le opportunità per chi cerca un’abitazione.

Si crea così un circolo vizioso: la compressione dei prezzi indebolisce gli incentivi ad ampliare l’offerta, alimentando quella scarsità che rende gli immobili sempre meno accessibili. Per spezzarlo non servono ulteriori imposizioni, è necessaria la rimozione degli ostacoli urbanistici, fiscali e amministrativi che frenano costruzioni, recuperi e locazioni.

Le case non si moltiplicano per decreto: è il rispetto della proprietà privata, insieme alla concorrenza e alla libertà degli scambi, a creare le condizioni perché il mercato possa rispondere alla domanda abitativa.

Il caso New York

Il caso presenta così due questioni distinte. I giudici devono verificare se il collegio abbia deciso indipendentemente: non basta che il risultato coincida con la promessa di Mamdani per dimostrare un illecito.

Ma anche un blocco approvato con procedure impeccabili lascia intatto il problema di fondo: perché un’autorità dovrebbe sostituire la propria volontà a quella dei contraenti? La legittimità formale di un provvedimento non risponde alla domanda se sia giusto attribuire allo Stato il potere di fissare il rendimento della proprietà privata.

L’esito del processo dirà se la delibera resisterà al controllo giudiziario. Resta il paradosso: la politica rivendica il merito di aver fermato i canoni, i proprietari ne sostengono gli oneri. New York congela gli affitti; rischia di congelare anche il mercato della casa.

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