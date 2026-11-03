L’ultima telefonata agli assassini di Hamas

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Gli assassini, stupratori, infanticidi di Hamas stanno ricevendo questa telefonata dal controspionaggio dello Shin Bet: “Tu e tutta la tua famiglia in questo momento siete sotto tiro. Hai due scelte: o muori da solo, o assieme a tutta la tua famiglia. Decidi tu”. Il terrorista allora si allontana dai suoi cari correndo in mezzo alla strada con la speranza di mettersi in salvo, oppure accetta il proprio destino rimanendo immobile a distanza dalla sua famiglia. In entrambi i casi un missile lo polverizza.

È quanto successo pochi giorni fa, per esempio, a Muhammad al-Bayouk, un membro di Hamas di Khan Yunis giustiziato dalle IDF dopo aver ricevuto una telefonata da un ufficiale della Shin Bet, che gli ha dato l’ultimatum. Al-Bayouk è salito da solo sul tetto di un edificio ed è stato colpito da un drone.

Secondo il quotidiano pan-arabo Asharq al-Awsat, di proprietà saudita, sono parecchi i terroristi già sottoposti a questa scelta.

Il 7 Ottobre le milizie arabe del – di fatto – Stato arabo indipendente della Striscia di Gaza, governato dagli arabi, non occupato da nessuno, erano composte da circa 6 mila terroristi. Costoro hanno invaso lo Stato confinante di Israele compiendo una carneficina di civili da far impallidire l’umanità. Senza alcun motivo. Le Forze israeliane ne hanno già giustiziati 4 mila, e l’opera prosegue ogni giorno, a uno a uno fino all’ultimo.

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