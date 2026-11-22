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I “nostalgici”

In Italia abbiamo una strana abitudine: in ogni epoca che si viva, diamo un significato pressoché univoco alle parole. In questi ultimi decenni, chi utilizzi il termine “nostalgia”, più che riferirsi a quel sentimento agrodolce che risale dalle nebbie della memoria per ricordarci tempi e persone migliori, più che altro, è un riferimento ai “nostalgici”, politicamente riconducibili al ventennio fascista.

Ma qui viene in ausilio la matematica. Se, correttamente, si consideri terminato il fascismo nel mese di aprile 1945, è evidente che anche chi avesse frequentato la prima elementare in quell’ultimo anno di guerra avrebbe oggi 89 anni. Chiunque abbia meno di novant’anni difficilmente potrebbe ricordare qualcosa del ventennio.

Ma, evidentemente, quelli che hanno il vezzo di usare termini inappropriati sono come il lupo e non perdono né il vizio né l’ occasione per parlare a vanvera. Accade, infatti, che si dia del “nostalgico” a chi il fascismo non potrebbe proprio averlo vissuto, men che mai in Italia. Genericamente, la cronaca politica appioppa quel termine a chiunque stia più a destra di Calenda.

Niente di grave, ci mancherebbe, e si fa per discorrere, se non fosse perché buttiamo in politica anche qualcosa più prezioso e inevitabilmente umano come il lasciar fluire dolcemente nella mente il racconto degli anni passati meglio di questi.

Non il fiume in piena che tutto travolge e spazza via, ma piuttosto quel vento di mezza stagione che ci ricorda luoghi e volti che hanno un nome preciso. La nostalgia, prima o poi, ci fa visita e ci vede assorti e un po’ distaccati ad assaporare certi giorni lontani che appartengono soltanto a ciascuno di noi.

Arte e letteratura

Contromisura? Medicina universale e senza effetti collaterali? Un porto sicuro? A ciascuno di noi la risposta più confacente, ma resta il fatto che appartiene a tutti, anche a coloro i quali stiano vivendo la migliore delle vite.

La letteratura, l’arte pittorica e la musica, in particolare, pescano a piene mani dalla scatola in cartone della nostalgia, riportando alla luce quegli articoli che ci fanno rivivere i momenti belli del passato. Più saranno le persone a riconoscersi nella rappresentazione di situazioni e sentimenti passati, tanto più facilmente un autore avrà successo. Questa la chiave, ammettendo che una ne esista, per trasformare una storia individuale in patrimonio comune, ossia quello che attribuisce al suo autore il dono del talento.

Ecco spiegato perché chi “scrive-qualcosa” difficilmente cadrà nella lusinga, quasi sempre insincera, che amici e parenti gli prospettino affinché raccontino la propria vita: le autobiografie sono mortalmente noiose per oltre il 90 per cento dei casi, perché troppo facilmente si cade nell’autocelebrazione e nella narrazione di cose insignificanti per i più.

Le migliori biografie di sempre furono scritte da terze persone, perché, a differenza della pittura, lo scrivere presuppone la capacità di far rivivere qualcosa che il lettore abbia realmente vissuto egli stesso, con larga prevalenza per le sensazioni positive. Escludendo la commedia, ossia la più esaustiva summa dei vizi e delle virtù umane mai scritta, i libri che sopravvivono ai loro autori sono meno di quanto s’immagini e quasi sempre sono quei pochissimi che rivelino la straordinaria attitudine ad essere letti e riletti più volte, assaporandone sempre nuovi sapori e sfumature.

Il binario della nostalgia

In questi nostri poveri ma turbolenti anni, rifugiarsi nella nostalgia, quella che una sola lingua al mondo – il portoghese brasiliano – definisce splendidamente col termine “saudade”, è una delle più efficaci armi contro l’ansia delle decisioni istantanee che questa civiltà sempre più sembra imporci.

Nel mondo dei troppi treni che passano contemporaneamente in una grande stazione affollata e quando la (in)civiltà di oggi ci racconti che perso quel treno non ne troveremo altri, è bello pensare ad una piccola stazione periferica, nella quale transitino sempre quei pochi treni tutt’altro che veloci e che potremo prenderne sempre un altro nel caso se ne sia perso uno. Su quel binario viaggia la nostalgia, perché scorre lenta e sicura e mal s’accompagna coi Frecciarossa. La nostalgia è inesorabile, seppure lento pede.

Non a caso, una delle più indimenticabili pubblicità del XX secolo, quella con l’impassibile Ernesto Calindri che sorseggiava il suo amaro al carciofo stando comodamente seduto al tavolino nel traffico di Milano, capolavoro della agenzia General Music Advertising, resta bene impressa nella mente di chi l’abbia vista a “Carosello” negli anni ‘60.

Ricordate? Quella in cui si vaticinava un rimedio “contro il logorio della vita moderna”. Nota del genere “O tempora o mores!”: probabilmente i coglioni politically correct di oggi troverebbero vergognoso e diseducativo consigliare alla gente di bersi un Cynar per darsi una calmata, ma non importa. Ora bevono assai di peggio.

Oltre i limiti fisici

Dal punto di vista delle neuroscienze, se non vado errato, la nostalgia è uno dei c.d. “fenomeni autoriverberanti”, ossia quelli che perpetuano la loro persistenza nella memoria a breve termine impedendo che vadano perduti per sempre. Sarebbe a dire: finché ci sarà un cultore della nostalgia avremo speranza.

Con la forza inusitata del profumo del mare che giunge fino al primo entroterra prima ancora di vederlo da vicino, certe cose hanno la capacità di oltrepassare i limiti fisici dei nostri sensi – approssimativamente limitati a cinque – perché dove non arriva la capacità di avvertire una sensazione ben definita (fame, dolore, sonno ecc.) entrano in gioco impercettibili impulsi, non si sa bene quanto esogeni, con la capacità di azionare (triggerare direbbero detti neuroscienziati) emozioni che riescono a permeare ampie parti del nostro esausto cervello e farci stare bene o male senza quasi rendercene conto.

Certo, almeno nel caso del profumo del Mar Ligure che si avverte già poco dopo Ovada, è complice la brezza marina e la conformazione orografica, ma la parte interessante del fenomeno è che lo avvertono maggiormente coloro i quali siano ansiosi di rivedere quello spettacolo, meno comune a chi sul mare ci viva ogni giorno, perché a noi è stato dato lo straordinario privilegio di amplificare o attenuare rispettivamente le sensazioni positive o quelle negative e ciò afferisce all’automatismo del nostro istinto di sopravvivenza.

Come nel caso della piccola stazione di campagna, che alla maggioranza dei soggetti difficilmente potrebbe trasmettere una sensazione di ansia, la nostalgia è sempre rivolta ad emozioni positive passate e rifugiarvisi, di solito, non fa male, pur considerando che anche bere troppa acqua non è salutare.

Appartenendo, se non altro anagraficamente, alla categoria degli eterni nostalgici, credo di non essere il solo a tornare volentieri con la mente a quelli che considero tempi migliori, perché bisogna pur avere un antidoto allo schifo che vediamo oggi, a patto che non la si consideri medicina unica e salvavita.

I danni dei progressisti

Anche la troppa inclinazione alla nostalgia ha i suoi brutti effetti collaterali e questo va sottolineato. Quando si viva eternamente seduti al tavolino in mezzo ai binari del tram, prima o poi la famosa tranvata la si prende, per lo stesso principio di causa-effetto di quello che, viaggiando sempre con la testa fra le nuvole, incontrerà un prosaico palo della luce in rotta di collisione con la testa.

Per esercitare l’ultimo tentativo di influenzare a nostro favore una corte severa e poco incline a noi che guardiamo spesso al passato, posso soltanto affermare che tra i “retrogradi” e i progressisti, statisticamente fanno più danni i progressisti (leggi comunisti) che tanto amano il progresso da riproporre schemi sociali che piacevano a Carl Marx (1818-1883) o a Lenin (1870 -1924), mentre noi retrogradi non abbiamo la pretesa di applicare la nostra personale ricetta di benessere al prossimo, accontentandoci di farla andare bene a noi stessi e vivendola nell’intimità della cartolina che il nostro cervello invia, ogni tanto, al cuore.

Sì… sì… le cartoline viaggiano lente e quasi manco più le vediamo esposte sulla porta delle tabaccherie, ma a noi piacciono ancora. Sempre meglio di voi praticanti della comunicazione unica-istantanea-telematica.

Ma sapete quale la differenza tra noi e voi? Che molti di noi nostalgici sappiamo perfettamente usare la tecnologia del XXI secolo, mentre non sono affatto sicuro che voi sapreste compilare correttamente la classica cartolina “Saluti da Riccione”, magari persino ignorando in quale parte di essa appiccicare il francobollo.

Per non parlare dei giovanissimi che – grazie scuola! – avrebbero problemi a scrivere in corsivo. I risibili comunisti, poi, sono troppo impegnati a fotografare i piatti raffinati che ci vorrebbero far credere far parte della loro dieta quotidiana per avere il tempo necessario a spedire le cartoline agli amici.

Loro non hanno amici: hanno solo dei compagni e si perdono una delle cose più belle della vita. Unica differenza: gli amici te li scegli tu, mentre chi siano i tuoi compagni lo decidono sempre gli altri.

Scatola di ricordi e telefonino

Un’ultima considerazione, per concludere questa mia bizzarra cavalcata che, come capita spesso, parte da un argomento e finisce in un altro. Tempo fa ho riaperto una scatola di legno che contiene scritti e ricordi di circa cinquant’anni fa. Fra essi, molte cartoline che ho rigirato tra le mani a lungo, come per assaporarne lo spirito del tempo.

Per ogni cartolina, mi sono passate negli occhi persone in carne ed ossa, purtroppo non tutte ancora tra noi, giorni felici, occasioni speciali, profumi, vestiti leggeri, motociclette e sorrisi. Noi retrogradi teniamo molto a quei ricordi e, se non capiti un incendio distruttivo, non correremo il rischio di perdere tutto a causa del guasto o del furto di una merda di telefonino che si porti via con sé una parte della nostra vita.

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