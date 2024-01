Razzismo al contrario: no, non c’è da vergognarsi di essere bianchi

However much you deny the truth, the truth goes on existing.

George Orwell

Considerando il fiume di offese e bugie razziste che è stato diretto contro i bianchi e la “bianchezza” (qualunque cosa significhi) negli ultimi anni, è scoraggiante, sconcertante e persino nauseante che i bianchi non reagiscano. In effetti, invece di contrastare gli insulti e le bugie razziste, la maggior parte dei bianchi sembra andare in giro a testa bassa, o perché intimiditi, o perché hanno paura di rispondere in modo tale da ferire i sentimenti di coloro che esprimono odio, o perché hanno paura di essere definiti “razzisti”.

Naturalmente, queste sono le reazioni tipiche di molti conservatori anche su altri temi. Il fiume di insulti razzisti riversati sui bianchi da parte dei marxisti, alcuni neri e alcuni bianchi, pieni di disprezzo per se stessi e sottoposti al lavaggio del cervello, va avanti da troppo tempo.

L’ultimo caso sembra essere un film intitolato “The American Society of Magical Negroes”. Vedere il trailer fa rabbrividire, inclusa la frase del film: “Qual è l’animale più pericoloso del pianeta? I bianchi”.

A parte gli insulti e i numerosi atti di appropriazione culturale da parte di un gruppo di persone più conosciute per la loro distruttività che per la loro creatività, c’è stata anche la falsificazione della storia, incluso il “documentario” di Netflix in cui attori neri interpretano Cleopatra e altri egiziani. Non sono mancate le proteste degli egiziani che hanno giustamente sottolineato come una simile parodia sia stata fatta affinché i neri americani si sentissero bene con se stessi creando una fantasia. A questo è seguito “Hannibal” di Netflix, un’altra distorsione storica.

E poi c’è il Progetto 1619. In ogni caso, ciò che segue deve essere tenuto a mente da quegli individui quando vengono sottoposti a sessioni di lavaggio del cervello in varie istituzioni con il pretesto di “combattere il razzismo” attraverso Diversity Inclusion and Equity (DIE).

I progressi dell’Occidente

Se dividiamo il mondo in due emisferi, l’emisfero orientale, comprendente Asia orientale e centrale e Australia, e l’emisfero occidentale, comprendente Africa, Europa, Nord e Sud America, tutti i progressi della civiltà nell’emisfero occidentale sono venuti dai bianchi: le automobili, i computer, la televisione, gli antibiotici, i raggi X, gli aeroplani, i vaccini, la tavola periodica, radio, telegrafo, laser, carta igienica, wc, ospedali, occhiali, pantaloni, fogne, microonde, DVD, CD, pellicole, macchine fotografiche, fibre sintetiche, navi militari, satelliti, penne, matite, baseball, basket, razzi, hockey, frigoriferi, lampadine, elettricità, dipinti, metallurgia, forchette, dentiere, deodoranti, profumi, laser, paracadute, fertilizzanti, vetro, plastica, reggiseni, teatro, tasche, biancheria intima, cerniere, democrazia, scienza, telescopi, il microfono, anestesia, antibiotici, microscopi, stetoscopi, calendari, ingegneria, sedie a rotelle, chimica, fisica, astronomia, strade asfaltate, sapone, cannucce, cibo geneticamente modificato, rossetto, elicotteri, sottomarini, ascensori, scale, grattacieli, bottoni, violini, violoncelli, corni, chitarre, aspirina, insulina artificiale, ormone tiroideo artificiale, leghe, fonderie, mulini a vento, miniere, ombrelli, libri, stampa, giornali, graffette, conserve, forni a microonde, lavastoviglie, lavatrici, asciugatrici, carriole, viti, pulegge, l’alfabeto. Potrei continuare all’infinito, citando progressi diversi dallo sbattere insieme due rocce.

E la maggior parte di questi progressi nella civiltà si sono diffusi nell’emisfero orientale. In effetti, uno dei problemi dell’America è il furto dilagante della proprietà intellettuale da parte degli asiatici. Nelle Americhe e nell’Africa subsahariana non si trattava solo di concetti avanzati e astratti come trigonometria, fisica o antibiotici, ma anche di invenzioni più semplici, come letti, tavoli, palloncini, la ruota, il bicchiere, le fionde, il sapone, le cannucce, l’imbuto, le scarpe, gli specchi, il vino, le girandole, la carta igienica, scale, pantaloni, spille da balia, tasche, biancheria intima, cerniere, calendari, formaggio, pettini, bottoni, yo-yo, l’alfabeto, i numeri o le forchette, tutto mai inventato dagli indigeni.

Quali grandi matematici, fisici, chimici, medici, inventori potete nominare non bianchi? Potreste considerare quanto sopra razzista, ma sono comunque fatti. E dopo più di due secoli, Haiti, la Somalia o l’Etiopia non si sono ancora sollevati dal sottosviluppo, nonostante i miliardi di dollari buttati ogni anno in quei Paesi sotto le voci “sviluppo economico” e “aiuti umanitari” da parte di Paesi occidentali governati dai bianchi (un burlone ha definito “aiuti esteri” quando i poveri dei Paesi ricchi sono costretti a dare soldi ai ricchi nei Paesi poveri).

Quali grandi invenzioni sono arrivate dall’Africa? Dal Sud America? Citatemene una. Quali grandi scuole filosofiche o discipline scientifiche sono derivate da quei continenti? Citatemene solo una. Quali grandi scoperte scientifiche, quali innovazioni tecnologiche sono emerse dall’Africa o dal Sud America? Quali progressi medici sono arrivati da queste due regioni?

Africa

Ora, è vero, in Africa l’idea di uccidere e fare a pezzi gli albini e di mangiare le loro parti del corpo è vista come un progresso medico; lo è anche tagliare il clitoride di una bambina di due anni con le forbici; ed è stato sostenuto che il voodoo dovrebbe sostituire la “scienza colonialista”. E alcuni ancora, fino ad oggi, praticano il cannibalismo, mentre molti, molti altri praticano ancora la schiavitù. Una troupe della BBC è stata attaccata da africani che pensavano fossero vampiri. Anche i medici che combattevano l’ebola sono stati attaccati e le loro cliniche saccheggiate.

In breve, se la civiltà fosse stata lasciata agli africani, vivremmo ancora in caverne e capanne, come fanno ancora molti. E se non fosse stato per il colonialismo, vivrebbero ancora in caverne e capanne, sbattendo insieme due rocce come culmine della loro “civiltà”. Dimentichiamo che i popoli del Nord America, dell’Africa sub-sahariana, dell’Australia e della maggior parte del Sud America erano ancora all’età della pietra, uccidendosi e mangiandosi a vicenda quando i bianchi li incontrarono per la prima volta, cioè fino a quando non arrivò il colonialismo. Fatti.

Inoltre, è interessante notare che ora che i razzisti neri africani hanno portato avanti una politica di esclusione dei bianchi dai loro Paesi, questi Paesi si sono deteriorati.

Un aspetto che ci è stato costantemente ricordato qui in America è quanto i neri siano più bravi nello sport rispetto ai bianchi. Questo è vero nel basket, nell’atletica leggera e nel calcio, ma per quanto riguarda tutti gli altri sport i bianchi dimostrano una posizione dominante, dalla scherma al nuoto, dalla ginnastica al ciclismo, ma l’elenco sarebbe lungo: sci, pallavolo, tennis, baseball, rugby, hockey, vela, sport equestri, etc.

Sud America

Per quanto riguarda il Sud America, la parola migliore che può descrivere quel continente è: stagnazione. Tuttavia, due cose in cui i sudamericani eccellono sono la letteratura e la musica. In entrambi sono di prima classe. In tutta onestà, va anche detto che ci sono eccellenze scientifiche in Argentina, Cuba, Messico e Brasile, portate avanti da bianchi. Infine, va sottolineato l’ovvio, vale a dire che nonostante la stagnazione il continente non si avvicina nemmeno lontanamente all’arretratezza e alla ferocia dell’Africa sub-sahariana.

Nessuna vergogna

Sono fatti, non opinioni. Ricorda John Adams: “I fatti sono cose ostinate; e qualunque siano i nostri desideri, le nostre inclinazioni o i dettami delle nostre passioni, essi non possono alterare lo stato dei fatti e delle prove”. Oppure, come disse una volta Will Rogers, e in seguito fu attribuito a Mohammed Ali in un altro esempio di appropriazione culturale da parte dei neri: “Non è vantarsi se è vero”.

Per quanto riguarda la Critical Race Theory e il Progetto 1619 (il cui autore è un ammiratore del regime repressivo cubano, proprio come Bernie Sanders), no, i neri non hanno creato l’America, né l’America è stata creata allo scopo della schiavitù. Questa è solo un’altra illusione, simile a quella, anch’essa basata sull’odio e sull’invidia, secondo cui gli europei avrebbero rubato l’astronomia, la filosofia, l’istruzione e la scienza ai neri africani. I principali protagonisti della crescita esplosiva dell’America non sono state nemmeno le donne, gli immigrati, gli ispanici o gli asiatici. Lo si saprebbe se si fosse prestato attenzione in classe.

Quindi, alla luce di tutto ciò, ci sono tutte le ragioni per cui una persona bianca non dovrebbe provare alcuna vergogna, come sostiene il lavaggio del cervello della CRT.

Ci sono anche tutte le ragioni per opporsi al tentativo dei Democratici di importare povertà, arretratezza, corruzione, elezioni fraudolente e dittature (che sono i valori dell’Africa e del Sud America) attraverso un massiccio flusso di immigrati da quei continenti. Ciò rappresenterebbe una diluizione del valore e dei principi che hanno portato agli Stati Uniti d’America. Sfortunatamente, i conservatori sono codardi. Così codardi che non reagiscono nemmeno quando vengono aggrediti fisicamente.

Un ultimo pensiero: solo in America un gruppo etnico può avere un mese della storia dei neri, una vacanza per i neri, college per soli neri, siti di incontri per soli neri, una stazione televisiva per soli neri, borse di studio per soli neri, cerimonie di laurea per soli neri, club e bar per soli neri, e poi voltarsi e chiamare tutti gli altri razzisti.