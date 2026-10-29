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Netanyahu ancora in gioco. Stasera Red Pill episodio 102

Non vi accontentate della “pillola blu” dei media mainstream, provate RED PILL. Stasera alle 23 su NicolaPorro.it, Atlanticoquotidiano.it e i rispettivi canali YouTube. Ospite Michael Sfaradi

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Questa sera puntata numero 102 di Red Pill, il programma serale di Atlantico Quotidiano. Ogni giovedì, alle ore 23, con i nostri autori e numerosi ospiti approfondiremo i temi caldi della settimana con l’approccio critico e fuori dal coro che ci contraddistingue. Ospite Michael Sfaradi.

Le elezioni in Israele, Benjamin Netanyahu avanti sia come partito che come coalizione, smentendo sondaggi ed exit poll. Fallisce la spallata delle opposizioni, brusco risveglio per chi in Europa aveva scommesso sulla sua uscita di scena. Affluenza record ma ombre sul voto arabo.

Ombre anche sulla rielezione di Lula in Brasile. Flavio Bolsonaro lascia il Paese e si rifugia negli Stati Uniti via Argentina. La deriva maduriana del regime lulista.

Palestinismo in tribunale. La Gip per Gaza decide la scarcerazione di Youssef Siher. Meloni e i vicepremier reagiscono: “vergognoso”. Di nuovo scontro tra governo e magistratura politicizzata.

Via libera della Bce a Intesa San Paolo per MPS. E intanto Christine Lagarde lascia.

Questi i temi che tratteremo nella puntata di questa sera. Se non vi accontentate della “pillola blu”, le solite narrazioni dei media mainstream, cosa state aspettando? Provate Red Pill. Tutti i giovedì alle 23 su NicolaPorro.itAtlanticoquotidiano.it e i rispettivi canali YouTube: @NicolaPorroZuppa e @atlanticoquotidiano.

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