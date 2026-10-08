Sanchez, Lula, Macron: non ci mancheranno. Stasera Red Pill episodio 99

Questa sera puntata numero 99 di Red Pill, il programma serale di Atlantico Quotidiano. Ogni giovedì, alle ore 23, con i nostri autori e numerosi ospiti approfondiremo i temi caldi della settimana con l’approccio critico e fuori dal coro che ci contraddistingue.

Tre idoli internazionali della sinistra che stanno per cadere.

Il primo ministro spagnolo Pedro Sánchez ha sciolto le Camere e indetto elezioni anticipate per il prossimo 29 novembre dopo aver perso il sostegno degli autonomisti sui decreti legge sulla casa che prevedevano pesanti limitazioni della proprietà privata, ma a pesare anche la crisi di Ceuta, rimasta irrisolta nonostante lo spin dei media di sinistra. Ne parleremo con Massimo Bassetti.

Sondaggi ancora una volta smentiti in Brasile: il figlio dell’ex presidente Jair Bolsonaro, Flavio Bolsonaro, è davanti al presidente uscente Luiz Inácio Lula da Silva dopo il primo turno delle presidenziali, 47 per cento a 45. Ce la farà a pensionare definitivamente il socialista Lula? Ne parleremo con Antonello Marzano.

Seconda settimana di proteste violente in Francia, un Paese in crisi non solo sociale ma anche finanziaria e politica, ormai il grande malato d’Europa. Sempre più agonizzante il presidente Emmanuel Macron e il suo fragilissimo governo.

Questi i temi che tratteremo nella puntata di questa sera. Se non vi accontentate della “pillola blu”, le solite narrazioni dei media mainstream, cosa state aspettando? Provate Red Pill. Tutti i giovedì alle 23 su NicolaPorro.it, Atlanticoquotidiano.it e i rispettivi canali YouTube: @NicolaPorroZuppa e @atlanticoquotidiano.

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