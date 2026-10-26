Brasile, il giallo del voto elettronico che incorona Lula

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Sono un malato di politica e attendevo con trepidazione i risultati delle elezioni in Brasile, che non sono andate come speravo. Indipendentemente dall’esito ho motivo di dubitare della regolarità delle procedure di voto e mi piacerebbe conoscere l’opinione al riguardo dei commentatori/giuristi di sinistra sempre pronti a dare lezioni di diritto e a sollevare questioni di costituzionalità su qualsiasi provvedimento adottato dall’attuale nostro governo.

Bene: qualche minuto prima delle 21,00 (ora italiana) mi sono collegato con il sito della Corte Suprema del Brasile per avere i primi risultati del ballottaggio tra Lula e Bolsonaro. In Brasile, vige il voto elettronico e, dunque, lo scrutinio avviene molto rapidamente (più velocemente nelle regioni del sud più industrializzate ed evolute e un po’ meno nel nord est dove Lula ha il suo più importante bacino elettorale).

Il sito quindi annunciava che i primi risultati sarebbero stati comunicati alle 21,05, cinque minuti dopo la chiusura dei seggi. Effettivamente poco dopo sono apparsi i voti delle prime sezioni scrutinate (poco più di 300 mila), che indicavano Lula in vantaggio. Poi più nulla, in quanto alle 21,03, a seggi ormai chiusi, la Corte Suprema ha prorogato di due ore il termine delle operazioni elettorali per ragioni legate al maltempo e ai trasporti pubblici, precisando successivamente che la proroga non si applicava alle sezioni che all’ora prevista avevano chiuso il voto.

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Ora, io mi chiede e vi chiedo: possiamo affermare che queste elezioni, vinte a sorpresa da presidente uscente, si siano svolte regolarmente? Io credo di no e che a parti invertite si griderebbe al golpe e si chiederebbe l’immediato ritorno alle urne.

Marco Baldassari, 26 ottobre 2026

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