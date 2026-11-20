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Prima l’arrivo di decine di migliaia di migranti dal Marocco. Poi l’emergenza nelle strade, i centri di accoglienza al collasso e le denunce di violenze contro donne e ragazzine. Adesso arrivano anche i numeri. E sono impressionanti. A Ceuta, l’enclave spagnola sulla costa africana, le segnalazioni di aggressioni sessuali al servizio di emergenza sono aumentate del 650% in appena un anno. Non solo: sono cresciuti vertiginosamente anche gli interventi per aggressioni con armi da fuoco, armi da taglio e rapine. A raccontarlo è il Daily Mail, che riprende un’inchiesta del quotidiano spagnolo El Español basata su un rapporto interno del servizio di emergenza 112. Un documento che fotografa cosa è successo alla sicurezza della città dopo la crisi migratoria esplosa alla fine di luglio.

Partiamo dai dati. Tra il 30 luglio e il 29 ottobre 2025 erano stati registrati quattro episodi classificati come aggressioni sessuali. Nello stesso periodo del 2026 sono diventati 30. Sedici segnalazioni riguardano minori, contro nessuna nell’anno precedente. E non è l’unico numero a preoccupare. Le aggressioni con armi da fuoco passano da 8 a 56, quelle con armi bianche da 23 a 268, mentre le segnalazioni per rapine violente in strada salgono da 11 a 115. Ancora più impressionante il dato sugli episodi classificati come violazioni di domicilio: da 35 a 1.018. In totale, gli interventi registrati dal 112 sono passati da 2.233 a 11.286. Va precisato che si tratta di segnalazioni e fascicoli di emergenza, non necessariamente di altrettanti reati accertati o condanne.

Il confronto arriva dopo l’ondata migratoria che, tra il 30 e il 31 luglio, ha portato decine di migliaia di persone ad attraversare il confine dal Marocco verso Ceuta. Secondo le ricostruzioni giornalistiche, gli ingressi sarebbero stati nell’ordine di 80mila persone, anche se le stime diffuse nei mesi successivi non sono sempre coincise. La città si è ritrovata a gestire un’emergenza umanitaria e di ordine pubblico di proporzioni eccezionali. E a pagare un prezzo altissimo sono state anche alcune delle persone appena arrivate. Già ad agosto, infatti, la procura spagnola aveva documentato numerose aggressioni sessuali ai danni di migranti, comprese ragazze minorenni. In quel momento, tra gli otto presunti responsabili identificati figuravano quattro marocchini, tre spagnoli e un belga.

Un elemento importante: l’aumento delle segnalazioni non dimostra che tutti i reati siano stati commessi dai nuovi arrivati. Questo, però, non ridimensiona l’allarme lanciato dalle autorità locali. Fonti del governo della città autonoma, guidato da Juan Jesús Vivas, hanno definito i dati del 112 «straordinariamente preoccupanti», denunciando un «grave deterioramento» delle condizioni di sicurezza. E hanno chiamato direttamente in causa il governo di Pedro Sánchez, accusato di non aver fornito risposte adeguate alla crisi. «Ceuta è Spagna, la sua frontiera è la frontiera della Spagna e dell’Europa», hanno ricordato dall’amministrazione locale. Vivas ha inoltre contestato la mancanza di informazioni precise su quanti migranti siano rimasti effettivamente in città e sulla loro identità.

Insomma, il problema non è soltanto l’immigrazione irregolare, ma quello che accade quando un territorio relativamente piccolo si ritrova improvvisamente a gestire decine di migliaia di ingressi senza strutture e controlli sufficienti. Le segnalazioni di violenze sessuali aumentano, le aggressioni si moltiplicano e la pressione sui servizi pubblici cresce. Il rapporto del 112 documenta un peggioramento della situazione che le autorità locali considerano gravissimo. E sul quale il governo Sánchez è chiamato a rispondere.

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